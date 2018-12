Elecciones 2019: Lavagna juega al misterio y teme quedar atrapado en la polarización

El exministro de Economía, Roberto Lavagna, sostiene que "es muy difícil romper el escenario de polarización electoral extremo"

El expresidente Eduardo Duhalde se reunió con Roberto Lavagna junto al exjefe de gabinete Alfredo Atanasof, el miércoles pasado. Analizaron encuestas de imagen pública y todos los números eran alentadores.

Duhalde observó a su exministro de Economía un poco más animado a dar el salto que hace algún tiempo. Sin embargo, Lavagna dijo lo mismo que a todos sus visitantes: "Es muy difícil romper el escenario de polarización electoral extremo, que aún es mayor que en 2015", señala La Nación.

Marco Lavagna, su hijo, será candidato a jefe de gobierno porteño por Alternativa Federal en 2019. Están en contacto permanente y el padre valora mucho el desempeño de Marco, especialmente la creación de la Oficina de Presupuesto en el Congreso.

Cuando le preguntan si evalúa ser candidato, Lavagna es ambiguo, pero no cierra la puerta a nada. "Primero, miro de cerca y con mucho interés y bastante preocupación lo que pasa. Eso no ha cambiado. Segundo, no estoy haciendo política en absoluto", señala.

En tanto, Duhalde interpreta que en marzo de 2019 serán las definiciones y dependerá del escenario general y del peronismo Alternativa Federal. "Hasta marzo no habrá nada", dijo un allegado al expresidente al matutino

"De hipótesis no me gusta hablar, con las especulaciones..., así nos va. Los pies en la tierra de como son las cosas", señaló Lavagna.

Semanas atrás, Lavagna se reunió con varios jefes de la CGT, encabezados por el gastronómico Luis Barrionuevo, Gerardo Martínez (Uocra), Armando Cavallieri (Comercio), Roberto Fernández (UTA), Andrés Rodríguez (UPCN), Omar Maturano (La Fraternidad) y José Luis Lingeri (AySA).

También recibió a los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac, y de Santa Fe, Miguel Lifschitz, entre otros.

Lavagna sostiene que el futuro candidato debe presentarse como el de un "gobierno de unidad nacional". Cerca de Duhalde dicen que una de las condiciones que puso es que no haya otros candidatos que compitan en una primaria abierta y simultánea en Alternativa Federal.

Y que esa alianza debería contener a dirigentes y expresiones de diversos partidos políticos y convocar a un gran pacto económico y social para definir los nuevos pilares macroeconómicos: una fuerte baja del gasto público y un plan productivo fuerte con baja presión tributaria, acuerdos laborales y orden en los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios.

Se comprometería a gobernar solo un período de transición para ordenar la economía y abrir el juego a una nueva generación. Lavagna tiene 76 años. De prosperar la idea, los precandidatos lanzados,

"Las encuestas le dan a Roberto muy bien en imagen. Eso lo anima bastante. Duhalde le sugirió que no tiene que aparecer antes de tiempo, hasta el momento oportuno", comentó a La Nación un hombre del peronismo. La fuente agregó: "Tiene que esperar y hacer reuniones con algunos grupos, no tiene que levantar el perfil. En eso están de acuerdo, Lavagna no dice que no, pero pide ver un poco más adelante cómo evoluciona esto".