Gobierno analiza descongelar los sueldos de los funcionarios

Hace casi un año el Presidente Macri daba a conocer el congelamiento de los sueldos de los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado

En enero de este año, Mauricio Macri anunciaba en el Salón Blanco de Casa Rosada la salida de parientes directos de los funcionarios y el congelamiento de los sueldos de los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado.

Se trataba de una respuesta al escándalo vinculado al exministro de Trabajo Jorge Triaca y su intervención en el SOMU, y como un gesto de supuesta austeridad en las puertas del peor año de la gestión de Cambiemos.



A casi un año de esa decisión, el Gobierno está analizando "descongelar" los salarios de los funcionarios de mayor rango, según informó Infobae, lo que significa que recibirán los aumentos fijados por la paritaria estatal. Si bien aún no hay ninguna decisión tomada al respecto y nadie se anima a decir si la administración de Macri avanzará en ese sentido en medio de un año electoral.



Este ajuste impactaría en algo más de 320 funcionarios entre ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, aunque al final el alcance del congelamiento fue mejor por la reducción de cargos. Sin embargo, funcionarios de menor jerarquía, como directores nacionales, con sueldos brutos que oscilan los $97.000, también sufrieron el recorte.



El acuerdo alcanzado a mediados de año estableció un aumento del 15% en tres tramos para los sueldos menores $40.000. Para los sueldos de entre $40.000 y $100.000, se acordó una suma de $2.000 y $4.500 en julio y agosto. En esos días, el Gobierno aún sostenía la meta de inflación del 15% para ponerle un techo a los convenios paritarios.



En noviembre, el Gobierno anunció una recomposición salarial: una suma fija de $5.000 que se abonó este mes, y que en rigor fue menor porque estuvo alcanzada por el impuesto a las ganancias, y aumentos del 5% en enero y en febrero. Ambos acuerdos sí alcanzaron a todos los funcionarios.



Según la tabla salarial, el sueldo bruto de los ministros es de unos $183.000, el de los secretarios $168.000 y $152.000 el de los subsecretarios.



Un año después de aquel anuncio, en Casa Rosada reconocen que el impacto publicitario de la medida fue mucho menor al esperado, si bien ya descontaban que el impacto en las arcas estatales no sería significativo.



Por el contrario, el anuncio presidencial sí generó mal humor interno. Hubo funcionarios que, de hecho, dejaron el cargo a lo largo del año. Las administraciones de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, por caso, decidieron no imitar la medida. Tampoco el Parlamento.