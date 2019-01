Gremios van a la Justicia y marcharán los jueves contra tarifazo

Sindicatos opositores anunciaron hoy que realizarán acciones legales y marchas "de velas y antorchas" en distintos puntos del país contra los aumentos de tarifas.

Las movilizaciones serán todos los jueves de este mes, comenzando con una marcha hacia el Congreso el próximo 10 de enero.

En una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes Pablo Moyano (Frente Sindical), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Pablo Micheli (CTA Autónoma), precisaron que el 17 de enero realizarán una marcha en Rosario, una semana después en Mar del Plata y el último día del mes en Mendoza.

Además, confirmaron que realizarán "acciones judiciales", lo que incluirá una "acción penal contra los funcionarios responsables" de los aumentos de tarifas.

La semana pasada, los sindicalistas adelantaron que preparan medidas judiciales para frenar los incrementos. Los movimientos de este sector coinciden con la carta enviada por la CGT al Gobierno para que convoque de urgencia al Consejo del Salario Mínimo y el impulso oficial a la reforma laboral, que sigue generando resistencia en el ámbito gremial.

Mientras la inflación escaló en 2018 casi al 50% resulta “inadmisible el camino elegido por el gobierno de los ricos, para pagar los intereses de la descomunal deuda externa contraída durante esta gestión, siendo este, la eliminación de los subsidios que tiene como única consecuencia el aumento de tarifas que descarga sobre el pueblo argentino”, señaló el gremialismo duro en un comunicado reciente.

Las organizaciones sindicales opositoras consideran que los tarifazos son una “nueva medida del ajuste brutal que viene llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri y el FMI”, por lo que afirmaron que acudirán a la Justicia para frenar las subas de agua, luz, transporte y electricidad.

El Gobierno dispuso la semana pasada aumentos escalonados para micros, trenes y subterráneo, que llevará el mínimo de colectivos a $18 y el subte a $21. En el caso de la luz, aumentará en la primera parte de 2019 un 48% y el gas un 35%. Las alzas irán incrementándose a lo largo del tiempo: serán del 26% en febrero, 14% en marzo, 4% en abril y 4% en agosto, en el caso de la energía eléctrica; mientras que el gas incrementará su precio a lo largo de todo el año.

En ese contexto, Hugo Moyano advirtió que “se puede ser cualquier cosa menos ser cómplice de una política de hambre y miseria como la del gobierno. No conozco empresarios conformes con la economía actual. He conversado con muchísimos trabajadores, empresarios, comerciantes. Todo aquel que lo votó está completamente defraudado. Me parece raro que los números digan que todavía Cambiemos sigue en condiciones para las elecciones”.