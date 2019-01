Más de 100 ex funcionarios K ya están procesados

La reciente causa de los "cuadernos" de Centeno es la que más procesados agrupa. Quiénes son las figuras del kirchnerismo más investigadas

El procesamiento es una decisión preliminar del derecho procesal penal por el que un juez considera que existen serias sospechas acreditadas por semiplena prueba para iniciar un juicio contra una persona imputada de uno o más delitos. Es declarar y tratar a una persona como presunto reo de delito.

Por causas de corrupción la Justicia argentina ya procesó a más de 100 funcionarios de los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner. Cobrar coimas y defraudar al Estado, están entre las causas que afectan a estos funcionarios K, indica un artículo del periodista Daniel Santoro, publicado por Clarín.

Sólo en el caso de los cuadernos de la corrupción hay ya 42 procesados. También hay procesados y condenados en otras causas, como Ciccone, ruta del dinero K, Los Sauces, direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, Hotesur, desvío de fondos de la mina de Río Turbio, Plan Qunita, compra de trenes chatarra a España y Portugal, Odebrecht, Skanska, la valija de Antonini Wilson, la Tragedia de Once y diversas causas por enriquecimiento ilícito, entre otras, detalla MDZ.

¿Cuál es el perjuicio económico para la Argentina de todo esto? No hay un informe de fondo que lo corrobore, aunque sí un estudio del CONICET, los economistas Ariel Coremberg y Martín Grandes estimaron hipotéticamente, en base a un estudio de inversión pública, que se habría robado al Estado unos u$s36.000 millones de dólares entre el 2003 y el 2015.

Causa Ciccone. Están ya condenados Amado Boudou (5 años y 10 meses de prisión), el ex asesor de la AFIP Rafael Resnick Brenner, el ex jefe de asesores del ministro de Economía Guido Forcieri y está solo procesado el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Causa Skanska. Están procesados por fraude al estado y cohecho en la ampliación del gasoducto del norte: Julio De Vido, José López y el ex titular de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa.

Tragedia de Once. De Vido (5 años y 8 meses de prisión) y los ex secretarios de Transporte K Ricardo Jaime (8 años) y Juan Pablo Schiavi.

Cuadernos de la corrupción. Se confirmaron los procesamientos de la ex presidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y cohecho junto con De Vido, José López, Roberto Baratta, Nestor Lazarte (ex secretario privado e Baratta), Fabián García Ramón (ex director de Energías Renovables), Hernán Camilo Gómez (funcionario de Baratta), Rafael Enrique Llorens (ex secretario Legal de Planificación), José María Olazagasti (ex secretario privado de De Vido), Jorge Mayoral (ex secretario de Energía) y Germán Nivello.

Además, están procesados: Oscar Parrilli (ex secretario General de la Presidencia), Hugo Larraburu (coordinador de la jefatura de gabinete), Claudio Uberti (ex titular del OCCOVI), Juan Manuel Abal Medina (ex jefe de Gabinete), Oscar Thomas (ex titular de Yacyretá), Norberto Oyarbide (ex juez federal cercano a los K), Javier Fernández (auditor general de la nación y ex operador judicial K), Hernán del Río (ex chofer de Olazagasti) y Walter Fagyas (ex titular de ENARSA).

En los "cuadernos" también están procesados los ex secretarios privados de los Kirchner, Fabián Gutiérrez, Julio Alvarez, Roberto Sosa, Ricardo Barreiro y Raúl Copetti (ex tesorero del FPV).

Los Sauces. Están procesados por lavado de dinero Cristina Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner. También están procesados el ex gobernador de Santa Cruz Carlos Sancho.

Lázaro Báez y desvío de fondos para la obra pública. Están procesados: Abel Fatala (ex subsecretario de Obras Públicas), Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional), Carlos Santiago Kirchner (ex Coordinador de obras públicas y primo de Néstor), Juan Villafañe (ex director de Vialidad de Santa Cruz), Raúl Daruich y Mauricio Colladera (ex jefes de Vialidad). Además, están procesados los ex funcionarios de Vialidad: Héctor Garro, Gilberto Pavesi, José Santibáñez, Sandro Férgola, Jorge Gregorutti, Sergio Passacantando, Carlos Alonso, Gustavo Gentili y Fernando Abrante.

Odebretch. Procesados Daniel Camerón, Bautista Marcheschi (ex subsecretario de Energía Eléctrica) y Cristian Folgar (ex subsecretario de Combustibles).

Plan Qunita. Procesados Aníbal Fernández, al ex subsecretario de Medicina Comunitaria, Nicolás Kreplak y a ex funcionarios del ministerios de Salud, Paula Herrera Viana, Fanny Lamas, Juan Piccolini y Daniel Gollan. También están con esa situación procesal: los ex funcionarios de la secretaria Legal y Técnica: Carlos Tejada, Claudio Esteban y Alicia Escobar Atensio.

Desvío de dinero para la mina Río Turbio. Procesados Julio De Vido y a los ex funcionarios de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) Jaime Alvarez, Atanasio Pérez Osuna, Fernando Lisse, Miguel Larregina, Marta Pérez, Juan Marcelo Vargas, Orlando Taboada, Claudio Masson, Gustavo Mazza, Ramón Chanampa y Orlando Pastori.