Diputada massista Tundis ubicó a familiares en el PAMI con altos sueldos

La defensora de los derechos de los jubilados dejó en stand by su cargo en la entidad pública y podrá volver cuando finalice su mandato en el Congreso

La diputada nacional del Frente Renovador Mirta Tundis ha sido conocida desde hace años, incluso mucho tiempo antes de su cargo en el Congreso, como una gran defensora de los derechos de los jubilados.



Este perfil es el que la ha ayudado a construir su imagen política, la que refuerza cada vez más.



Antes de su ingreso al Congreso, su antecedente inmediato es un cargo que ejerció en el PAMI, en el que ingresó en la década del 90. Sin embargo, no fue esa posición solo para defender a los jubilados, sino que lo aprovechó para colocar a gran parte de su familia en algún puesto de esta endidad estatal. Allí están trabajando sus dos hijos, sus dos nueras, su sobrina y su hermano.



Pero esto no es todo. Una vez que asumió la banca en el Congreso, su lugar en la mutual de los adultos mayores quedó en stand by y podrá volver cuando finalice su mandato.

Según datos brindados por RealPolitik, en esta red familiar, uno de los primeros que aparece en la escena es su hermano, Claudio Marcelo Tundis, quien trabaja en el PAMI desde el año 2007 y percibe un sueldo de 72 mil pesos por mes, ingresando algunos años después que la diputada.

Te puede interesar Reformal laboral: el Gobierno apura la marcha por Brasil y FMI

Sin embargo, el primero en entrar a la obra social de los jubilados fue su hijo menor, Diego Gastón Zavaljauregui, que desempeña allí desde 1999. Lo hizo tres años después de que su madre entrara al organismo estatal, y gana 97 mil pesos.



Su otro hijo, Sergio Gustavo Zavaljauregui, el mayor, también logró entrar desde el 2007, ganando 67 mil pesos mensuales.

Tundis también hizo las gestiones necesarias para ubicar a sus dos nueras en PAMI. Por un lado, Noelia Angélica Giménez, la esposa de Diego, desde 1999, el mismo año que ingresó su marido, y gana 62 mil. Por el otro lado, Damiana Belén Cerdaño, está casada con Sergio, trabaja en el ANSES y tiene un módico sueldo de 56 mil pesos.



Una vez que llegó al Congreso pudo conseguirle un lugar a su sobrina, Micaela Selene Tundis, hija de Claudio, su hermano, quien trabaja como asesora en la Cámara de Diputados, nombrada por ella, con un salario aproximado de 36 mil pesos.

Te puede interesar Kicillof Presidente: D'Elía tiene su propia encuesta sin Cristina

Historia laboral 2018 Claudio Marcelo Tundis

Historia laboral 2018 Diego Gastón Zavaljauregui