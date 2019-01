El líder del Parlamento opositor a Maduro se declaró presidente y pide una intervención militar

Un día después de que Nicolás Maduro juró como presidente de Venezuela, Juan Guaidó, líder del Parlamento, se declaró a cargo del Poder Ejecutivo y ahora pidió a las Fuerzas Armadas que intervengan para impedir un nuevo mandato del chavismo.



“Hay alguien usurpando el poder, hay alguien que rompió la cadena de mando y ustedes lo saben”, dijo el diputado al dirigirse a los militares en clara referencia a Maduro, que tomó posesión en medio de un amplio desconocimiento de su investidura de la comunidad internacional.







“Le hacemos un nuevo llamado a la familia militar (...) Nadie tiene duda de que Maduro es un usurpador”, afirmó el dirigente del partido de derecha Voluntad Popular y agregó: “Aquí no somos víctimas, somos sobrevivientes y vamos a sobrevivir a esto. Por eso hoy estamos aquí, para hablar de la ruta, porque nada tiene soluciones mágicas. Por eso le hablamos a la familia militar, a esos que también pasan hambre y que quieren cambio. El llamado es a ustedes”.



El parlamentario indicó que posee la legalidad necesaria para ejercer la Presidencia. “La Constitución me da la legitimidad para ejercer la encargaduria de la presidencia de la República para convocar elecciones, pero necesito el apoyo de los ciudadanos para hacerlo realidad”, apuntó.



Frente a una manifestación, Guaidó explicó que la oposición considera que ante las circunstancias actuales “no es suficiente apegarnos a la Constitución” ya que “el país está bajo dictadura”.



Sin embargo, recurrió a los artículos 333 y 350 de la Carta Magna para convocar a las Fuerzas Armadas. Para Guaidó, la Constitución se encuentra amenazada y tal como ésta señala “todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.



“Debe ser el pueblo, las Fuerzas Armadas, junto a la comunidad internacional que nos lleve a asumir el mandato”, concluyó.