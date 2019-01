María Eugenia Vidal se baja de la candidatura presidencial

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó que no será candidata a presidenta en las elecciones de este año

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó que no será candidata a presidenta en las elecciones de este año y sobre la posibilidad del desdoblamiento de las elecciones bonaerenses dijo que lo analizará en febrero próximo con el presidente Mauricio Macri.



"En febrero nos reuniremos para hablar del año electoral, todavía hay tiempo", afirmó durante su participación en el programa de Mirtha Legrand y agregó que el tema del desdoblamiento "no tiene que ver con el centro de las preocupaciones de la gente".



Asimismo, recordó que hace tres años dijo a los bonaerenses que no iba a ser candidata a presidenta, aseguró que cumplirá con su palabra, y sobre su lugar en la próxima etapa señaló que lo hablará con el Presidente.



Consultada acerca del costo económico que implicaría el desdoblamiento de los comicios, Vidal respondió que "ni siquiera se tomó la decisión" y por lo tanto hablar de cifras "es un poco apresurado. Lo importante es que la gente tenga derecho a decidir, más allá de en qué fecha lo haga o con qué candidatos", acotó.



Por otra parte, abordó el prolongado conflicto con los docentes en 2018 y anticipó que convocará a los gremios del sector en febrero próximo para hacerles una oferta salarial, "la mejor posible", dijo.



Agregó que, si bien los gremialistas no le hicieron "ningún pedido concreto" para 2019, el gobierno bonaerense hará una oferta "que se pueda pagar", en el contexto de que "el país y la provincia estén mejor este año".



Expresó que "lo que se necesita es que, de verdad, haya vocación de empezar las clases" porque "cuando las clases no comienzan no es un problema paritario o de desacuerdo entre el gobierno de la provincia y los dirigentes gremiales: es una tragedia para más de dos millones de chicos que dependen de la escuela pública y que son los que más necesitan a la escuela pública", dijo.



Advirtió que "la política no debería meter la cola" en este tema y agregó que hay que tener en cuenta que si los chicos no comienzan las clases "no le hacen daño a un gobierno: les hacen daño a dos millones de chicos".



Sobre el proyecto del Poder Ejecutivo que establece la imputabilidad a partir de los 15 años, pidió "un debate de una manera madura, no discutiendo solo la edad, como si fuera un termómetro".



Explicó que "el gobierno trabajó durante dos años (el proyecto), con el Poder Judicial, legislativo, con especialistas; el ministro de Justicia (Germán Garavano) viene trabajando hace mucho y no es solo la edad, es un régimen especial que define que solamente van a cárcel ante delitos graves: homicidios, secuestros, violaciones y establece un límite en las penas".



Recordó que la norma que rige el tema de los chicos que cometen delitos "es una ley de la dictadura", por lo cual pidió un debate "con madurez, sin simplificarlo".



Acerca de la situación en Venezuela, Vidal sostuvo que "ese es el camino que propone el kirchnerismo, que es el modelo que todo el mundo está rechazando" y aseguró que en la reunión del G20 que se celebró en Buenos Aires a fin de noviembre último, todos los presidentes le dijeron a Macri: "estás en el camino correcto, aunque sea difícil. La economía va a mejorar".



Cuando Legrand le preguntó qué le quita el sueño, respondió que es "la inseguridad" y detalló las medidas que se adoptaron, como la reforma de la policía y del sistema carcelario, acompañadas por políticas sociales, y puntualizó: "cada hecho de inseguridad, que recibo a diario, me quita el sueño, sobre todo cuando involucra a chicos". Recordó entonces el caso Sheila Ayala, la niña de 10 años hallada sin vida en San Miguel en octubre último.