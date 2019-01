"La yegua va a trotar y va a ganar en primera vuelta"

El exjefe de Gabinete K, Aníbal Fernández, asegura que Cristina Kirchner competirá y ganará las elecciones. Reclama al PJ la "unidad hasta que duela"

El 2019 es un año electoral y el exjefe de gabinete durante el kirchnerismo, Aníbal Fernández, promete “aparecer más”.

“Nunca dejé de vivir para la política”, asegura en una entrevista con Infobae, desde la playa, luego de un 2018 que lo tuvo con un perfil más bajo que el habitual. Tras distanciarse, vuelve a apoyar a Cristina: "La yegua va a trotar y va a ganar en primera vuelta", asegura. Tilda a Macri de mafioso y le pide unidad al peronismo.

Fernández asegura que está activo en política pero que no tiene “necesidad de ir a 400 mil programas”. “En febrero, marzo, abril, mayo, seguramente estaré yendo a un montón de programas de televisión. No pienso dejar de vivir para la política. Voy a seguir trabajando para lo que quiero. No me interesa ser diputado, mi responsabilidad está en ayudar desde el lugar que pueda, colaborando porque nunca me fui”, asegura.

Respecto a su análisis electoral, sigue creyendo “que la que mejor da es Cristina, creo en ella, pero acompañaré al que mejor le dé para dar una pelea para vencer a esta derecha corrupta que gobierna”.

Respecto a la conveniencia de una candidatura de la expresidenta, Fernández afirma: “No es una cuestión de conveniencia. Cristina no tiene techo. Si vos te ponés a pensar cuántos son las que no la van a votar, debo decirte que cuando sacó el 54% hubo un 46% que no la votó. Y cuando Juan Perón vuelve a la Argentina en el momento más contundente sacó el 62%, quiere decir que el 38% no lo votó. Hay un porcentaje que nunca va a votar al peronismo”, indica.

Continuando con su lectura del escenario político, describe: ”Hay cuatro segmentos bien definidos. El primero, del lado de la izquierda, que con el culo afuera del sulky nos va a votar igual; el de la derecha, que no nos va a votar nunca; el segmento que viene de la izquierda hacia acá que nos votó, medio nos puteó y nos va a volver a votar porque se dieron cuenta de la catástrofe que hicieron estos tipos”. El cuarto segmento, dice: “Hay muchos que siguen llamándola ‘la yegua’ y que cuando posiblemente entren al cuarto oscuro se hablará de la traición del cuarto oscuro. Van a pensar en cómo se vivía cuando ‘la yegua’ gobernaba y no en esta porquería, que es una mafia corrupta”.

La unidad del peronismo

“Hay que tragarse los sapos que vengan. Seguramente un sapo seré yo. Y yo deberé tragarme los míos, pero unidad hasta que duela. Todo el arco peronista”, afirma Fernández a Infobae.

“Y las posibilidades de sumar fuerzas de otro color político que no estén dispuestas a soportar la catástrofe a la que están sumiendo al pueblo argentino”, agrega.

Incluso incluye a Massa, de quien dice que tiene “su espacio político”. “Si acuerda y en el marco de alianzas forma parte, bienvenido sea. Yo soy amigo, no coincido en algunas cosas, pero en lo personal no tengo problemas con él. Si acordara sería bárbaro. Pero dentro del peronismo que corran todos y a ver a quién le da. Cuando llegue el momento y midan, la única que va a medir es ‘la yegua’”, asegura.