Proponen acortar por ley las vacaciones del Presidente: ¿a cuántos días se bajarían?

La senadora rionegrina Magdalena Odarla anticipó que presentará un proyecto en el Congreso para acortar el período de descanso del mandatario

La senadora por Río Negro Magdalena Odarda adelantó que presentará en el Congreso un proyecto de ley para regular las vacaciones del presidente, tras el prolongado período de descanso de Mauricio Macri.

Si bien el Presidente permaneció 23 días en un country de Villa la Angostura, la senadora del partido RIO señaló que podrían ser acotadas por ley-

“Actualmente, no existe regulación normativa específica sobre el régimen de licencias anuales de quien ejerce la Presidencia de la Nación. Eso explica porque el presidente Macri ya se ha tomado más de 120 días de vacaciones desde que asumió”, señaló Odarda a través de un comunicado de prensa.



La senadora dijo que se debe “saldar este vacío legal y discutir en el Congreso las pautas mínimas para las vacaciones de quien esté al frente del Ejecutivo”.



La legisladora rionegrina precisó que su iniciativa ya está lista y propone 14 días corridos de vacaciones para quien ejerza la presidencia, la misma cantidad que establece el régimen del personal de casas particular



“Nuestro proyecto también establece la obligación de notificar al Congreso los días que el Presidente estará de vacaciones entre enero y febrero de cada año. Durante sus vacaciones, el Presidente no podrá ejercer actos de gobierno y el Poder Ejecutivo será desempeñado transitoriamente por la vicepresidente”, puntualizó Odarda.



Por último, la senadora rionegrina destacó el derecho a estas vacaciones deberán ser ejercido dentro del país, ya que para hacerlo en el exterior se deberá contar con autorización expresa previa del Congreso Nacional.