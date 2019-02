La misión del FMI se reunió con Axel Kicillof, que transmitió dudas sobre si se podrá pagar la deuda

El diputado mantuvo un encuentro con Roberto Cardarelli y Trevor Alleyne, quienes el día anterior habían visitado al gobernador salteño Urtubey

El exministro de economía y actual diputado nacional de Unidad Ciudadana Axel Kicillof se reunió con representantes de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante casi dos horas este jueves por la tarde, y justificó que mantuvo ese encuentro porque el organismo, dijo, "tiene un papel central en la economía argentina" por "el acuerdo firmado por (el presidente Mauricio) Macri".

Los enviados del FMI que estuvieron presentes fueron el jefe de la misión técnica Roberto Cardarelli y el economista del Fondo Trevor Alleyne, quienes están realizando reuniones con dirigentes de la oposición ante las próximas elecciones presidenciales.

Tras el encuentro, el exministro kirchnerista sostuvo que "el principal interés -de la reunión- era escucharlos", porque "tienen un papel central en la economía argentina", ya que "el acuerdo firmado por Macri obliga al Gobierno a consultarle decisiones de política económica inherentes al Poder Ejecutivo, como la tasa de interés, el tipo de cambio y el nivel de gasto".

Kicillof contó que los representantes del FMI "se manifestaron preocupados por la situación nacional". Y añadió: "Dicen que éste fue solo un plan de estabilización de la macro (economía), en particular el tipo de cambio", según un comunicado difundido por allegados al legislador.

"Se pudo discutir sobre todos los temas y expusimos todos los puntos de vista. Se planteó que el acuerdo no se discutió con la principal fuerza opositora y que todo lo que terminó pasando se había anticipado, en particular que el programa que firmaron en junio no era sostenible", agrega el texto.

Durante la reunión, el diputado nacional -quien es uno de los posibles precandidatos a gobernador bonaerense por Unidad Ciudadana-, señaló que en el gobierno de Néstor Kichner se "pagó la deuda que contrajeron otros y sin pedir prestado".

En esa línea, concluyó que le transmitió al Fondo que "sin un programa sustentable no hay crecimiento posible, por lo que se vuelve inviable el pago de los compromisos".

En su recorrida con la oposición, el día anterior los técnicos del Fondo se habían entrevistado con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien había asegurado que en la reunión que mantuvo en su calidad de precandidato presidencial de Alternativa Federal, les dio precisiones sobre "el plan" que tiene ese espacio "en caso de tener responsabilidad de gobierno".

Urtubey también dijo que durante el encuentro planteó "un diagnóstico sobre lo poco sustentable que es el camino que se está llevando adelante ahora".

De todos modos, remarcó, además, que "el nivel de volatilidad que tiene la política argentina impide llevar adelante cualquier programa económico serio", y consideró que "la cuestión es más profunda que la economía".

El precandidato presidencial indicó que es necesario "un profundo cambio en el sistema político, porque está colapsado", con lo cual se requiere ir a una gestión que sostenga su política a partir de "consensos".