Detuvieron al abogado D'Alessio, acusado de extorsionar empresarios en nombre del fiscal Stornelli

Fue por orden del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Agentes de la Prefectura realizaron el operativo en el barrio privado Saint Thomas

El abogado Marcelo D´Alessio fue detenido este viernes por orden del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla bajo el cargo de extorsión, por haberle exigido 300 mil dólares supuestamente en nombre del fiscal Carlos Stornelli a un empresario agropecuario para no ser involucrado en la denominada "causa de los cuadernos".

Fuentes judiciales informaron a NA que el abogado fue detenido en su domicilio en el exclusivo country Saint Thomas, en el partido bonaerense de Canning.

D´Alessio fue arrestado por personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) tras la orden del juez y quedará incomunicado hasta ser indagado este sábado en el juzgado de Dolores.

La investigación que lleva adelante el magistrado se basa en la denuncia por extorsión que hizo el empresario agropecuario Pedro Etchebest.

La presentación fue acompañada con mensajes de WhatsApp que mantuvo con D´Alessio, en los que éste le aseguraba que pagando 300.000 dólares, el fiscal Carlos Stornelli no iba a involucrarlo en la causa de los cuadernos, ya que supuestamente su nombre había aparecido en la declaración del ex funcionario Juan Manuel Campillo.

En las conversaciones, D´Alessio le dijo que el fiscal Stornelli estaba al tanto del pedido de dinero.

Tras conocerse públicamente los hechos, Stornelli denunció al abogado por defraudación, un delito aplicado al "que defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros empleados públicos".

En paralelo, el abogado D´Alessio tiene una investigación en su contra por supuesto lavado de dinero a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena.

En ese caso, el magistrado Villena había dispuesto este jueves una prohibición sobre el letrado para salir del país, luego de varios allanamientos a su domicilio.

Allanamientos

La Justicia allanó en dos ocasiones la casa del abogado Marcelo D´Alessio en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, en el marco de dos causas en las que está involucrado, antes de que fuera detenido.

La propiedad, ubicada en el country Saint Thomas Este, fue registrada por efectivos de las fuerzas de Seguridad en cumplimiento de órdenes de dos magistrados distintos, losmnetados Ramos Padilla y Villena.

En el primer operativo, que duró alrededor de 12 horas, se secuestraron armas, equipamiento de espionaje, computadoras, celulares, documentación y hasta una placa de la Drug Enforcement Administration (DEA) y remeras del FBI.

En el segundo, los jueces fueron a buscar una gran flota de vehículos de alta gama. Se toparon hasta con un yate.

A comienzos de esta semana la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, había asegurado que la denuncia contra D'Alessio estaba relacionada con ex funcionarios kirchneristas detenidos y la había definido como "una operación".

"Ramos Padilla es un militante kirchnerista que trabaja a las órdenes de La Cámpora", había lanzado la ideóloga de Cambiemos en declaraciones radiales.

Ante esos dichos, Etchebest aseguró que no tiene "nada que ver con el kirchnerismo" y que no conoce a ex funcionarios.

"Yo no soy el más valiente ni nada, a mi me acorralaron y yo no tenía otra alternativa que hacer la denuncia. Yo no tengo nada que ver con el kirchnerismo, no soy kirchnerista ni conozco a ex funcionarios. No tengo nada que ver con la política ni la Justicia", remarcó el denunciante, quien no obstante no figura mencionado en la causa de los cuadernos.