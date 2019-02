Plan superávit comercial 2019: Macri y empresarios dan inicio a misión por India y Vietnam, con casi 600 reuniones de negocios

El Presidente retoma su agenda internacional. El objetivo de incrementar exportaciones estará por encima del de captar inversiones

Luego de alcanzar el punto más alto, con la cumbre del G20 organizada en Buenos Aires, Mauricio Macri vuelve a retomar su agenda internacional 2019.

Tras la cumbre con Jair Bolsonaro en Brasilia y la visita a su par de Uruguay, Tabaré Vázquez, el jefe de Estado inició su primera gira de alto nivel del año.

La misión, que explorará los mercados de India y Vietnam, se da en un contexto muy diferente al de otros momentos, en los que "reinsertar a la Argentina" era uno de los objetivos principales por parte de Cambiemos.

Con una inflación difícil de controlar, una fuerte caída en el nivel de actividad y el inicio de la cuenta regresiva hacia los comicios, los objetivos de largo plazo que apuntaba a lograr el Gobierno en el inicio de su gestión viraron hacia la búsqueda de resultados más rápidos y concretos.

"Es una realidad: a la actual administración no le resultó fácil captar fondos para proyectos productivos. La Argentina sigue siendo un país de escasa recepción de inversiones. Por eso este año, las misiones harán mucho más foco en las oportunidades de exportación, como será el caso particular de India y Vietnam", plantea Marcelo Elizondo, ex director de Fundación ExportAr.

"Los esfuerzos ahora van a estar más en el sondeo de negocios comerciales que en la búsqueda de inversiones", agrega.

Según el experto, "la aspiración este año es que las ventas al mundo trepen hasta los u$s70.000 millones, lo que implicaría un aumento del 15% respecto del año pasado. Y esta misión es clave para lograr este objetivo, dado que "el 40% del comercio mundial hoy pasa por Asia-Pacífico". De modo que "el potencial para las empresas argentinas es indiscutible".

Una pista acerca de este cambio de enfoque se observa en que las más de 100 empresas que viajaron con la delegación oficial tienen en agenda cerca de 600 encuentros con contrapartes de esos países asiáticos.

Respecto de los destinos elegidos para esta misión, Eduardo Daniel Oviedo, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral e investigador del CONICET, destacó que la visita a India y Vietnam –a los que se sumó en una primera etapa Emiratos Árabes-, "viene a completar la reinserción integral de la argentina en el mundo".

Según el experto, "el eje europeo-americano y las relaciones con China y Japón fueron prioritarias desde el inicio de la administración Macri. Ahora, el rol de estas naciones asiáticas son de interés para la economía argentina, porque se trata de socios con los que tenemos superávit comercial".

A propósito del superávit comercial: mientras concretar la lluvia de inversiones es un objetivo que hasta ahora resultó muy difícil de plasmarlo en la realidad, el Gobierno –que definió el 2019 como el año de la exportación- se fijó como meta volver a conseguir números positivos en el comercio exterior.

En esa dirección, 2018 dejó una buena base: el déficit de la balanza de bienes fue de u$s3.800 millones, muy por debajo del rojo de u$s8.300 millones de 2017.

El planteo que trazan economistas, es que, de la mano de una megacosecha, se podría aspirar a la meta de lograr un saldo positivo de u$s7.000 millones. De conseguirse, sería el mejor resultado desde el año 2012.

India: el desafío de la diversificación

Tras una rápida visita por Emiratos Árabes, Macri comienza sus actividades este lunes, con una reunión en Nueva Delhi con el influyente primer ministro Narendra Modi. El martes, en tanto, viajará hasta la ciudad de Mumbai, epicentro de las grandes empresas.

Enrique Mantilla, presidente de la Cámara de Exportadores (CERA), consideró que el viaje oficial a este mercado será clave para comenzar un camino hacia la diversificación.

Ocurre que la canasta bienes que se envían a ese país está "monopolizada" por productos con poco valor agregado.

Desde la cámara remarcan que "el complejo sojero representa el mas del 90% de las exportaciones a dicho país", por lo cual "es obvio que se necesita una estrategia de diversificación".

En efecto: el aceite de soja y el de girasol explican u$s95 de cada u$s100 que se colocan en ese destino. De modo que hay mucho terreno para crecer en otros sectores.

Además, el otro punto a destacar es que, por efecto de la sequía, las ventas a ese destino vienen de sufrir una fuerte caída: pasaron de u$s2.080 millones a u$s1.465 millones, lo que implicó una baja del 30%.

Frente a estas cifras, el canciller Jorge Faurie destacó que "este es un viaje que tiene, esencialmente, un componente económico comercial, ya que la India es un enorme potencial de crecimiento para las exportaciones de Argentina".

Según detallaron fuentes oficiales a iProfesional, la delegación que forma parte de la misión a ese país está compuesta por casi 90 asistentes, entre Pymes, grandes empresas y cámaras representantes de los sectores de alimentos elaborados, aceites, granos, frutas, yerba, lácteos, agroquímicos y fertilizantes, energía, minería y servicios globales.

Allí, "se realizará un foro de negocios entre empresarios argentinos e indios para lograr acuerdos comerciales. En el caso de Nueva Delhi, el foco principal es agro y minería. En el caso de Bombay, apuntamos más a los sectores agro y turismo", agrega la fuente.

Vietnam: búsqueda de oportunidades

Elizondo destaca que se trata de un mercado clave, dado que se llegó a ubicar en el cuarto lugar entre los más relevantes para las exportaciones nacionales, con negocios por u$s2.000 millones el año pasado.

Sin embargo, aquí también resultará clave avanzar en un camino hacia la diversificación: según datos de la CERA, más del 90% de los envíos está explicado por apenas dos productos: harina de soja y maíz.

"Actualmente, la concentración de las exportaciones es altísima", plantea Mantilla.

Macri viajará a Vietnam. Allí, los días 20 y 21 de febrero, mantendrá encuentros con directivos de grandes compañías.

Además, con el objetivo de lograr que los embarques sean mucho más que soja y maíz, el Gobierno organizó un foro de negocios para lograr acuerdos comerciales en los sectores alimentos y servicios globales.

"Por ello, en medio de la gira, habrá un foro de negocios con unos 300 empresarios y una reunión de grupos agroalimentarios argentinos con unos 12 conglomerados vietnamitas", indicaron a iProfesional fuentes oficiales.

Los voceros consultados agregaron que "la delegación argentina estará compuesta por unos 50 asistentes entre Pymes, grandes empresas y cámaras representantes de los sectores de alimentos elaborados, aceites, granos, frutas, carne, yerba, lácteos, legumbres, pesca, agroquímicos y fertilizantes, y servicios globales".

Nuevo enfoque

Las primeras incursiones en la escena global por parte de Cambiemos tuvieron lugar tras el recambio de gobierno, de modo que el macrismo se trazó una ambiciosa agenda internacional con el objetivo de mostrar una nueva Argentina.

2016 y 2017 fueron épocas en las que el mandatario, así como sus principales ministros, participaron en misiones de alto nivel y en los más prestigiosos foros internacionales para hacer referencia al "fin del populismo", plantear oportunidades de inversión para captar fondos del exterior y hablar sobre una estrategia de "inserción inteligente".

Sin embargo, hubo una segunda etapa, en la que el Gobierno recibió una suerte de "baño de realidad": parte de las promesas de inversión no llegaron o lo hicieron de a cuentagotas –a excepción de los proyectos en Vaca Muerta-, y la agenda doméstica, a medida que comenzó a hacerse más evidente la crisis económica, fue restándole esfuerzos a la agenda externa.

Pero la concreción de la Cumbre del G-20 en Buenos Aires fue una suerte de redención: congregar a los jefes de Estado de las principales potencias fue el punto más alto de la estrategia de internacionalización.

Y si bien desde 2016 a esta parte, la anticipada ola de inversiones quedó relativizada, también es cierto que el Gobierno logró importantes avances en negociaciones comerciales con mercados como Estados Unidos, China y Japón, que permitieron agilizar la entrada de carne, frutas y productos clave de las economías regionales.

Esto, sin mencionar el espaldarazo que Macri recibió por parte de Donald Trump, para que el FMI diera luz verde al millonario paquete de asistencia financiera.

Bajo la óptica de Raúl Ochoa, asesor del think tank del último G20, este año la estrategia de internacionalización estará un poco más eclipsada por la crisis y por el proceso eleccionario, que está por arrancar.

"Esta gira a India y Vietnam fue programada en 2018, antes de la crisis cambiaria. Es importante tener buenas relaciones con estos países, eso no se discute en absoluto, pero la realidad es que estratégicamente el Gobierno ahora está más enfocado en otros temas más inmediatos, que ahora son más domésticos", plantea.

Sin embargo, los expertos coinciden en señalar en que es vital mantener una visión a largo plazo y no poner un freno de mano por la coyuntura local.

"Es muy relevante que continúe el dinamismo en la agenda. Es un capítulo más de un proceso en una de las áreas donde hubo más aciertos en estos años de Cambiemos: la política exterior", plantea Elizondo.

Oviedo, de la Universidad Austral, aporta una mirada similar: "Es en la política exterior donde Argentina produjo un verdadero cambio, pasando de una orientación limitada a las relaciones con China, Venezuela, Cuba, Irán, o tentativas de normalizar vínculos con Corea del Norte, a una estrategia de inserción en los centros hegemónicos tradicionales, en búsqueda de apoyo económico para la reforma local".