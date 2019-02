El Gobierno no analiza una interna con la UCR: "Hay un líder del espacio político de Cambiemos, que es el presidente Macri"

Esta fue la respuesta del ministro Frigerio a la creciente presión impulsada por la dirigencia de la UCC para que la Casa Rosada habilite una interna

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aclaró hoy que "hasta ahora" el radicalismo no planteó la posibilidad de desarrollar internas presidenciales a través de sus representantes en la Mesa Nacional de Cambiemos.



En respuesta a la creciente presión que viene impulsando la dirigencia de la UCR para que la Casa Rosada habilite una interna entre el jefe de Estado, Mauricio Macri, y un candidato radical (que podría ser Martín Lousteau), el funcionario nacional señaló que eso "es algo que en definitiva tiene que definirse en la Mesa Nacional de Cambiemos, donde están representados todos los partidos políticos".



Aclaró que "hasta ahora no es un tema que se haya discutido" en ese ámbito.



"Para nosotros hay un líder del espacio político de Cambiemos que es el presidente Mauricio Macri, que ya anunció que va a ir por la reelección. Además, en la Mesa Nacional de Cambiemos, que es el espacio de discusión, no hemos tenido, por lo menos hasta ahora, requerimientos para analizar o debatir alternativas en este sentido", expresó Frigerio en diálogo con medios acreditados en Casa de Gobierno.



El ministro se refirió de ese modo al pedido de apertura de una PASO presidencial en Cambiemos formulado públicamente por distintos dirigentes del radicalismo como Ernesto Sanz, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau y Ramón Mestre, para definir las candidaturas nacionales.



Respecto al cierre de listas del fin de semana en Santa Fe y Entre Ríos, resaltó que se hayan podido concretar "acuerdos de unidad", en ambos casos con "candidatos a gobernador del radicalismo y a vicegobernadores del Pro".



Frigerio destacó que "el adelantamiento de la elección" en Entre Ríos "fue un factor decisivo" para que junto a Macri se tomara la decisión de que él no participe como candidato a gobernador en esa provincia.