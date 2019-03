Qué dijo Mauricio Macri durante la última entrevista en la que habló sobre su padre y la muerte

El jefe de Estado se refirió a su edad, hasta cuándo piensa que va a vivir y a cómo está asumiendo las consecuencias del paso del tiempo

Días antes de cumplir 60 años, Mauricio Macri le dio una entrevista a su asesor Alejandro Rozitchner. Allí, se refirió a la salud de su padre Franco y la relacionó con el fin de su vida: "Me gustaría que me toque una muerte rápida y no estar atrapado entre la vida y la muerte. Que no me pase como a mi padre que está acá y no está acá. Está hace más de un año postrado ahí".



"Si tiene algún momento de lucidez, la debe pasar muy mal, porque ahí toma conciencia de su incapacidad de hacer y su pérdida de vitalidad", agregó el Presidente, que además recordó la última vez que lo vio: "Hace un año que no tengo trato consciente con él y el último trato consciente que tengo me pidió que le diera una pastillita para sacarlo de acá. Le dije: 'Papá, no se puede eso'. Ahí me dijo: 'Pero yo ya terminé, no tengo nada para hacer, mirá, no puedo hacer nada. Dependo de terceros para todo'. Le dije: 'No puedo, papá. No se puede'".



"Se me murieron varios amigos de golpe y eso me pegó mucho. Estoy aprendiendo a socializar. Cada vez estoy más convencido que pobres somos los que nos quedamos. No el que se fue", detalló Macri.



Respecto de su edad, Macri admitió: "Me está costando asumir este dígito. Tengo patente cuando cumplió 60 mi viejo y pensé '¡Qué viejo está!'. Claro, yo tenía 30. Me parecía que era una edad casi imposible de llegar y, de pronto, llegó", según consigna Infobae.

"No me siento de 60. No me siento como pensé que se sentiría llegar a los 60. Estoy cuestionándome un montón de cosas. No sé cuál, si esto es un problema o algo positivo no querer asumir que uno tiene 60. Es confuso, cosa que no me pasó a los 50″, amplió el Presidente.



En un momento, Rozitchner le preguntó hasta qué edad pensaba vivir: "Yo me proyecto hasta los 85 con buena independencia motriz y mental. Con lo cual, falta un rato. Por lo que falta un cuarto o un poquito más".

Luego le preguntó si se sentía viejo para hacer algunas actividades y respondió: "Sí, para los golpes. Sigo haciendo muchos deportes y cuando me caigo duele distinto. Poder hacer cosas y que el físico te acompañe".