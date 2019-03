Empresarios, políticos y referentes del fútbol enviaron mensajes de despedida a Franco Macri

Tras la muerte del padre del Presidente, a los 88 años, personalidades de distintos ambientes saludaron a la familia macri y manifestaron sus condolencias

Luego de la muerte de Franco Macri ocurrida el sábado a la noche a sus 88 años, las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida para el padre del Presidente, tanto en avisos fúnebres de los diarios como en sus redes sociales.

De esta forma, saludaron al Presidente desde dirigentes de la oposición (como Cristina Kirchner) , hasta empresarios, familiares y referentes del fútbol.

"Su hijo Mauricio, su nuera Juliana y sus nietos Agustina, Gimena, Francisco, Antonia y Valentina lo recordarán siempre con alegría y amor", publicaron. También le dedicaron un mensaje Jorge Macri; María y Fabio Calcaterra, el hermano de Ángelo; entre otros familiares, según reveló La Nación.

Su amigo Rafael Alazraki escribió: "A mi querido amigo del alma, a quien tanto voy a extrañar, deseo que en paz descanse". Y una de sus exesposas, Cristina Greffier, con quien tuvo a Florencia envió un mensaje en el que, ella y sus hijos, lo "despidieron con todo cariño".

Lo mismo hizo Clara Bordeu, con quien salió entre 1986 y 1989. "Esta familia siempre te recordará con muchísimo cariño y agradecimiento", dijo, según publicó La Nación.

Por su parte, su primera esposa Alicia Blanco Villegas, junto a Julio Landívar -hermanastro del Presidente-, escribió un mensaje para "acompañan a sus hijos Mauricio, Gianfranco, Mariano Macri y sus nietos con mucho amor".

Otro aviso fúnebre firmado con el apodo "Piucha" dice: "Querido hermano Franco, recorrimos un largo camino juntos. Desde los bombardeos en Roma, hasta el interminable viaje en barco a la maravillosa Argentina. Nunca dejaré la muñeca que me compraste con tu último centavo en ese barco antes de llegar. La vida desde chicos nos separaba y nos volvía a unir, pero los tres hermanos siempre estuvimos juntos. Hoy el amor y el corazón nos unen. ¡Te admiro profundamente! Fuiste y serás un hombre humilde, generoso, valiente y apasionado, ¡un ser único! Que la paz nos encuentre a todos. Te quiero, hermano".

La política

Las personas cercanas al Presidente que enviaron sus condolencias en avisos fúnebres fueron: Marcos Peña, Elisa Carrió, Gabriela Michetti, Dante Sica, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio, Adolfo Rubinstein, Carlos Melconian, Luis Miguel Etchevehere, Nicolás Caputo, Laura Alonso, Pablo Avelluto, Francisco Quintana, Diego Santilli, Germán Garavano, Andres Ibarra y Jorge Faurie.

También lo hicieron los integrantes de la Corte Suprema; el procurador general ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand; el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y su mujer, Isabel Macedo; el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo; el exgobernador de San Luis Alberto José Rodriguez Saá; el expresidente Fernando de la Rúa; el empresario y exlegislador Francisco de Narváez; y el bloque de diputados de la Nación de la UCR y su presidente; Mario Negri.

Además, uno de sus posibles contrincantes en las elecciones, Roberto Lavagna, transmitió "sus condolencias al presidente Mauricio Macri en este difícil momento".

El fútbol

Boca Juniors publicó: "El club participa con dolor el fallecimiento del Sr. Franco Macri, padre del Ing. Mauricio Macri, presidente de la Nación y ex presidente de la institución (1995-2007) y hace llegar a sus familiares y amigos sus más sentidas condolencias". El presidente del club, Daniel Angelici, y su familia escribieron que "lamentan profundamente" la muerte de Franco e "hicieron llegar con respeto y dolor sus más sentidas condolencias a él y a su familia".

Lo mismo hizo Claudio "Chiqui" Tapia, cuyo mensaje dice: "El presidente de la A.F.A. y su comité ejecutivo participan su fallecimiento y acompaña al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y familia en este difícil momento, por la irreparable pérdida de su padre". El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Dominguez, y el club Banfield también dedicaron mensajes de apoyo.

Fernando Marín, ex director del programa Fútbol para Todos, publicó: "Querido Franco me despido de vos en esta vida, si bien en los últimos años no nos vimos mucho fueron más de veinte años de íntima amistad y compartimos una historia de vida. Te recordaré siempre como una persona inteligente, visionaria y generosa. Acompaño a tus hijos, nietos y a tus seres queridos. Rezo una oración en tu memoria con mucha tristeza".

Empresarios

Entre los hombres de negocios que enviaron sus condolencias se destacaron: Eduardo Eurnekian, dueño de Aeropuertos Argentina 2000; Cristiano Rattazzi, CEO de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a nivel local; Carlos Pedro Blaquier, dueño de Ledesma; Marcos y Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy Group; y Luis Perez Companc, presidente de Molinos Río de La Plata. También lo hicieron Roberto Devorik, íntimo amigo de Lady Di, y Alejandro Pérez Chada, el abogado de Maucio Macri.

Además, entre las entidades que enviaron mensajes para despedir a Franco Macri y acompañar a su familia estuvieron: YPF y su presidente, Miguel Gutiérrez; el Consejo de la Magistratura de la Ciudad y su presidente Alberto Maques; la Cámara Argentina de la Construcción y su presidente, Julio César Crivelli; Edesur; Shell Argentina; la Unión Industrial Argentina y su presidente, Miguel Acevedo; la Legislatura de la Ciudad; la Bolsa de Comercio de Rosario; la Embajada Argentina ante la Santa Sede; la Auditoría General de la Nación; el Banco Ciudad; la Sociedad Rural Argentina; la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; Volkswagen Group Argentina; Techint; y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Por su parte, la fundadora, presidenta y CEO de Luft Energía, escribió unas sentidas palabras: "Hubiera querido que se lo recuerde como un trabajador, feliz de haber sido uno de los empresarios que más empleo creó y un defensor de industrializar la Argentina. Lo voy a recordar siempre con afecto y acompaño a su familia en el dolor".

Y la familia Chodos publicó: "Construyó, construyó, construyó y construyó con pasión desenfrenada. Generaciones de obreros, profesionales, empresarios y políticos se formaron trabajando para él, compitiendo con él, asociándose con él, regulando sus empresas o discutiendo con él planes y políticas. Siempre fue la cara visible de sus emprendimientos. Pionero de la integración económica latinoamericana, promovió el trabajo asociativo entre distintos grupos económicos regionales. Precursor indispensable del Mercosur. Introdujo en la relación con China la dimensión empresarial, complementando la diplomática y comercial. Llevó sus empresas a los Estados Unidos, Brasil, Uruguay, China, Chile, Perú, etc., siempre confiando en la capacidad de liderazgo de los cuadros empresariales argentinos. Se asoció estratégicamente con empresas líderes mundiales para salvar las brechas de tecnología, competencias y acceso a mercados. Nunca dejó de invertir. Defensor acérrimo del trabajo nacional. Todos los argentinos preocupados por el futuro debemos considerar que es imposible el desarrollo de nuestro país sin hombres como Franco".