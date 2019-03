Tinelli, durísimo con Macri: "Me pedía que dijera que votaba por él"

El conductor de TV y el ex ministro de Economía, posible candidato a presidente, se juntaron a hablar sobre la actualidad de la Argentina

Marcelo Tinelli sigue generando impacto con sus palabras sobre la política en la Argentina. Este lunes, tras reunirse con Roberto Lavagna, lanzó una dura revelación acerca del presidente Mauricio Macri.

El conductor de TV reveló que cuando jugaba al fútbol con Macri, el presidente le pedía que dijera que votaba por él.

"A mi no me gusta decir por quién voto, no me gustó nunca decirlo", afirmó Tinelli en diálogo con CNN radio.

"Me llaman muchos periodistas y me cuentan que el Presidente está muy molesto conmigo. Y los periodistas me dicen ‘fijate, cuidate’. Y la verdad es ¿de qué me tendría que cuidar? ¿Por emitir una opinión? Vivimos en democracia y cada uno puede decir lo que sea", afirmó.

Además, sostuvo que, en vez de estar enojado, Macri pudiera "abrirse un poco más". En ese sentido, insistió que en esta grieta tanto Macri como Cristina tienen "picado el boleto", porque tienen un rechazo del 70% de la población.

Visita de Lavagna

La repentina marcha de Marcelo Tinelli dentro la arena política dio un paso más este lunes, al concretarse su encuentro con el economista Roberto Lavagna, quien coquetea con una eventual candidatura presidencial.

El popular conductor de TV recibió al ex ministro de Economía en su piso de la torre Le Parc, donde almorzaron y mantuvieron -según trascendió- una charla distendida.

"Tenemos coincidencias sobre la situación del país. No hablamos de nada puntual, la reunión fue muy buena", explicó rápidamente Tinelli a la salida del encuentro, según indica Infobae.

Más tarde, en diálogo con CNN Radio, amplió su opinión: "Lavagna es una persona que siempre la vi bien. Lo conozco desde 2011. Tengo una muy buena relación con su hijo, Marco Lavagna, como tengo excelente relación con otras personalidades de la política y la economía con las que hablo seguido", dijo.

La semana pasada, en una arremetida armada con declaraciones políticas explosivas, Tinelli declaró que veía a Lavagna como un "candidato potable".

"Me parece una persona sensata. Me gustaría ver las ganas que él tiene. Es una persona que ha logrado salir de dificultades", dijo en un programa de radio.

Al mismo tiempo, enfatizó sus críticas a Mauricio Macri y Cristina Kirchner:

"Estamos hablando de dos personas, Macri y Cristina, que son dos caras de la misma moneda. Los dos tienen picado el boleto. Nos van a llevar a elegir entre ellos. Yo hablo con muchos actores, no creo que este país tiene que salir con una persona. Debe haber un consenso general de todos", opinó.

Además, en otra entrevista puntualizó: "Yo no estoy buscando un cargo político hoy, aunque no lo descarto a futuro".

El posicionamiento de Tinelli, quien se mostró atraído por los referentes de Alternativa Federal (además de Lavagna nombró a Massa y Urtubey), generó reproches del oficialismo.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sostuvo que esperaba "una mirada más positiva de parte de Tinelli" respecto de la gestión actual de gobierno, al evaluar que las críticas hubieran sido más esperables de sectores "más humildes".

"Esa mirada es no entender el drama que tuvo la Argentina hasta el 2015, y no poder ver transformaciones muy profundas que se están haciendo", añadió el funcionario.

"Esperaría de gente como Marcelo Tinelli que tenga una mirada más positiva. Entiendo la crítica de la gente de bajos recursos, pero no de personas que están en otra posición", afirmó el ministro en radio Nacional.