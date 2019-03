La fortaleza de Lavagna: es el candidato con menor rechazo del electorado

El ex ministro de Economía concentra la atención del mundo político. Una nueva encuesta publicada este martes arroja datos positivos para su proyección

En la danza de datos que circulan en la previa a las elecciones nacionales, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna concentra la atención del mundo político. Su posible participación como candidato presidencial puede imponer una tercera fuerza que rompa con la polarización de los votos que reúnen Mauricio Macri y Cristina Kirchner.

Este martes, la Universidad de San Andrés (UdeSA) publicó un informe en el que se develan una serie de opiniones de los argentinos sobre los posibles candidatos electorales. Allí se marca que Lavagna tiene el menor nivel de rechazo (35% del total) y mayor proporción de voto probable entre los indecisos, ya que un 30% de la gente manifestó que "podría votarlo".



Igualmente, por el momento el voto "seguro" que tendría es muy bajo, debido a que apenas 6% del total ya se decidió por él. Algo que sólo podrá usufructuar, claro está, en caso que se presente.



En resumen, si se tienen en cuenta las estimaciones probables y seguras, totalizaría un potencial del 36% de los electores.



Por encima de la figura del ex ministro de Economía, se ubican solamente con "el voto seguro" de los encuestados Cristina Fernández de Kirchner (15%) y Mauricio Macri, con el 14 por ciento.



Respecto a estas dos figuras, su caudal de votos aumentaría si se suma a aquellos que afirmaron que tienen intenciones de inclinarse por ellas. Al Presidente "podría votarlo" alrededor del 26% (totalizando un 40% de probabilidades de los sufragios), mientras que por la ex mandataria tiene simpatía un 15%, por lo que llegaría al total de 30% si se toman en cuenta también los que manifestaron con seguridad que la elegirían.



Claro, en toda esta maraña de especulaciones se debe tener la otra parte de los datos relevados, que toma en cuenta el rechazo que poseen los candidatos.



En este ítem, Cristina es la que mayor nivel de expresiones de "nunca la votaría" tiene, con el 62% del total de las personas entrevistadas.

En tanto, por el lado de Mauricio Macri, reúne 52% de rechazo pero igualmente, según el informe de la UdeSA, en este aspecto es superado por Sergio Massa (59%), Alfredo Olmedo (55%) y Felipe Solá, con el 53 por ciento.



Por el lado de Juan Manuel Urtubey, un 47% manifestó que "nunca lo votaría". Pero si se reúnen las opiniones de la gente que seguro lo elegiría y los que "podrían" inclinarse por él, podría llegar al 31% del total.

En cuanto al resultado general de las perspectivas electorales, un 24% manifestó que votará por Cambiemos y un 29% dice que lo hará por algún candidato de la oposición, pero lo más trascendente es que 37% manifestó que aún no sabe por quién se inclinará.

"La tendencia desde hace unos meses se mantiene en la lógica de tres tercios en el electorado, aunque viene creciendo el indeciso, contrariamente a lo esperado. Probablemente, la incertidumbre de la oferta electoral de la oposición explica esa indecisión. La oposición aún no logra el favor firme del electorado, que sigue con dudas", resume Diego Reynoso, director de la encuesta de la UdeSA.

El Gobierno, bajo la lupa

Respecto de las consideraciones actuales sobre el Gobierno, un 63% lo desaprueba mientras que un 78% "está insatisfecho con la marcha general de las cosas".

Por el lado de la satisfacción con las diferentes áreas de políticas públicas se mantiene la tendencia general: Obras Públicas sigue siendo la política con la cual la población está más satisfecha (47%), y en segundo lugar se ubica la política exterior del Gobierno, con el 36%.

La menor satisfacción se concentra en las políticas económica (11%) y la social (21%). Y la satisfacción con el desempeño en seguridad pasó de 17% a 22% en los últimos meses.



"No obstante, en todas las áreas de política pública la proporción de insatisfechos supera a los satisfechos, con excepción de Obras Publicas", concluye Reynoso.

Y agrega que en los últimos meses se produjo una discontinuidad en la percepción de los principales problemas que los argentinos destacan. Así, la inflación pasa a ser el principal problema para los entrevistados (54%) y la inseguridad lo sigue con el 40% del total.

Le siguen el desempleo (36%) y la pobreza (26%), y en quinto lugar de las preocupaciones se ubica la corrupción, con el 24%.

En cuanto a los dirigentes con imagen positiva, se mantiene la tendencia encabezada por María Eugenia Vidal, con 45% de las opiniones brutas y 50% de las netas. "Aunque sigue perdiendo opiniones positivas, considerando que en septiembre de 2017 rondaba el 75%, pero en diferentes proporciones es algo que ha sucedido con todos los dirigentes de Cambiemos", detalla Reynoso.

Por caso, el Presidente alcanza "un 33% de imagen positiva bruta y una imagen negativa bruta del 63%".



De acuerdo al informe de la Universidad de San Andrés, Cambiemos parece tener su voto duro al interior de los sectores altos (51%) y en los mayores de 65 años (45%).



En los sectores bajos, un 17% dice que votará a Cambiemos, mientras que un 28% ya parece haberse decidido por la oposición. Mientras que en los segmentos medios, "hay empate".

Por el lado de la distribución etaria, entre los más jóvenes (18 a 24 años) sólo un 16% dice que votará a Cambiemos, mientras que un 31% manifestó que lo hará por la oposición.

A nivel geográfico, en Gran Buenos Aires el 35% dice que se inclinará por la oposición.



La encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés fue realizada en la Ciudad de Buenos Aires y 23 provincias, por medio de 1.006 entrevistas entre el 26 de febrero y el 7 de marzo a adultos de un rango de 18 a 64 años conectados a Internet.