Los vaivenes de Alberto Fernández: "El Gobierno de Cristina fue deplorable"

Horas antes de conocerse la noticia el diputado Fernando Iglesias difundió un video donde se escucha al ex jefe de Gabinete de Néstor criticando a Cristina

El ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, es el flamante precandidato en una fórmula con la ex mandataria, quien irá como vicepresidenta.

Sin emabargo, horas antes de conocerse la noticia en la cual Cristina le pide a Alberto Fernández que encabezará la fórmula presidencial, el diputado Fernando Iglesias difundió por Twitter un video en que se escucha al ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner expresarse de modo muy crítico sobre la gestión de Cristina Kirchner.



Asimismo, el 17 de diciembre de 2015, Fernández, en el programa Animales Sueltos, de América TV, disparó con munición pesada sobre su exjefa. Él había sido jefe de Gabinete durante todo el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y parte del de Cristina Kirchner (2007- julio de 2008).





"Creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad, francamente lo digo. Si Cristina revisa las cosas que dijo, debería rectificarse un montón de cosas. Llegó a decir que Alemania estaba peor que nosotros en materia de pobreza. Sostuvo hasta el final que el cepo no existía y que la inflación no es importante. Eso es negación, es una negación terca, por momentos absurda", aseguraba el ex funcionario.



"De haberme quedado [en el gobierno de Cristina], debería haber sido parte del séquito de obedientes. Para mí la política no es un ejercicio de obediencia, es un ejercicio de reflexión y de debate. La que se olvidó de eso fue Cristina", reflejaba, según Clarín.



Y, por último, también había aprovechado la ocasión para cuestionar el rol del peronismo durante la gestión de Cristina. "El peronismo a lo largo de la democracia fue todo. Y eso no vale. El peronismo fue conservador con [Ítalo] Luder, fue neoliberal con [Carlos] Menem, fue conservador-popular con [Eduardo] Duhalde, fue progresista con [Néstor] Kirchner y solo fue patético con Cristina. Fue patético, fue el partido de la obediencia".