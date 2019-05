Audio: el insólito fallido de Diego Santilli cuando ratificó quién es el candidato de Cambiemos

El vicejefe de gobierno porteño quiso confirmar que su candidato para las próximas elecciones es Mauricio Macri pero en vez de eso, escuchá lo que dijo

Cada vez está más cerca la fecha límite para presentar las listas y si bien Cambiemos sostiene que su candidato para las presidenciales es Mauricio Macri, hay varios rumores que se refieren a un "Plan V" que involucra a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia VIdal.

Frente a esto, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, tuvo un fallido insólito en una entrevista en la radio FutuRock FM mientras corroboraba cuál es la estrategia electoral del partido para las próximas elecciones.

En la entrevista, al dirigente del Pro lo consultaron sobre las declaraciones del senador radical Julio Cobos, para quien la gobernadora bonaerense debería ser la candidata a presidente del oficialismo.

El funcionario quiso ratificar que el candidato de su partido es el actual presidente pero dijo: "En ese camino nuestro candidato es María Euge ehhhh...Mauricio Macri".

El fallido provocó la reacción de los periodistas, pero Santilli aclaró inmediatamente: "No, no, no. Nuestro candidato es Mauricio. Siempre lo dijimos, lo sostuvimos y lo seguimos diciendo".