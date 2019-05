Video: Alberto Fernández y un fuerte cruce con dos periodistas de TN

"Yo sé el esfuerzo que están haciendo ustedes para tratar de explicar lo inexplicable", le dijo el precandidato del PJ-Unidad Ciudadana a los periodistas

El precandidato a presidente por el PJ-Unidad Ciudadana, Alberto Fernández mantuvo un fuerte cruce con los periodistas Eduardo Van der Kooy y Daniel Fernández Canedo, que conducen en programa "La Rosca", por la señal de cable Todo Noticias, a quienes reprochó por defender al actual gobierno y por haber dejado de invitarlo a los programas de esa señal cuando empezó "a criticar a (Mauricio) Macri".

Además, el precandidato se quejó por la imagen que, a su criterio tratan de imponer en ese programa: "Si este programa hubiera sido hace tres años atrás me hubieran presentado como el único ministro que se le plantó a Cristina y renunció".

"Usted venía a este canal", indicó Van der Kooy, a lo que Fernández le reprochó: "me invitaban y dejaron de hacerlo cuando empecé a criticar a Macri".

"No es verdad", intentó aclarar el periodista, a lo que el dirigente peronista retrucó "si" y agregó: "el único que me siguió invitando periódicamente fue Nelson Castro".

"Hablo por el juego de las imágenes. En aquel momento que yo cuestionaba a Cristina, ustedes me plantaban como un tipo con carácter y con fortaleza para decirle a Cristina que no. Resulta que ahora que acuerdo con ella parece que he perdido el carácter, la autoridad, que me he vuelto un mequetrefe que le dice todo que sí a Cristina. Cristina me conoce, sabe bien quién soy yo y yo la conozco a Cristina. Y la verdad, lo que he logrado con ella es una suerte de síntesis que nos permite ir pensando para adelante en conjunto. Yo no me siento incómodo con eso, si no, le hubiera dicho que no", enfatizó el ex jefe de Gabinete.

Fernández también se refirió a la situación del país: "No embromemos más con los mercados, después del anuncio bajó el riesgo país, bajó el dólar, subieron los bonos, no somos nosotros el problema, el problema de los mercados es Macri que gobierna, que nos tiene en un default encubierto porque el FMI no deja de ponerle plata".

"Me preocupa mucho que el FMI esté sosteniendo a un gobierno y no a un país, porque Macri a la economía del país la está destruyendo, pulverizando, vendiendo miles de millones de dólares mensuales para favorecer la fuga. De acá a diciembre me preocupa que nos va a quedar como país, que hace el FMI para no ser cómplice de Macri. Y me preocupa que ustedes no indagan estas cosas, me preguntan a mi qué vamos a hacer nosotros cuando lleguemos".

Cuando los periodistas quisieron señalarle que cada gobierno que asume habla de la "herencia" que le dejó su antecesor, Fernández disparó: "¿Sabe qué vamos a hacer? Parar el desastre que hizo macri con la complacencia del fondo y de muchos medios. Siempre vamos a pagar las deudas que dejaron ellos, los Sturzzenegger que fueron antes y es ahora. Yo sé el esfuerzo que están haciendo ustedes para tratar de explicar lo inexplicable".