Marcos Peña, en su rol preferido: las recetas para que Mauricio Macri sea reelecto en octubre

Uno de los hombres más cercanos al Presidente mostró las cartas de lo que será la campaña con la que intentará lograr la reelección

Microcampaña, grupos chicos de Whastapp, mano a mano con el Presidente y María Eugenia Vidal, y mucha emoción. Esas serán las cartas que usará Marcos Peña en la campaña con la que intentará lograr la reelección de Mauricio Macri.



"Tenemos que cambiar la cabeza. Ustedes no tienen que ser los protagonistas", instruyó el jefe de Gabinete ante un auditorio lleno de dirigentes de Cambiemos . El jefe de Gabinete comenzó la ronda de capacitaciones en lo que es su especialidad, las campañas.



"El escenario cambió. Es una campaña de conversación, del uno a uno", sostuvo Peña, que adelantó que el teléfono será la principal herramienta para la campaña electoral.

El ministro coordinador lideró una charla con los jefes de campaña y los equipos de comunicación de los distritos más importantes de la provincia de Buenos Aires para avanzar en la estrategia que tendrá Cambiemos de cara a las elecciones de octubre, según La Nación.



No repetirse, esa es la clave. "El tipo de campaña es distinto a la de hace cuatro años atrás. No le pidamos a la gente que sea reproductor de mensaje, los tenemos que convocar a ser protagonistas", alertó el jefe de Gabinete, que también es la cabeza del equipo de campaña.



Durante la capacitación, que duró poco más de 30 minutos, el hombre fuerte del gabinete describió que hay tres tipos de votantes en la Argentina.

"Están los nuestros, los kichneristas y los que no votan a Macri ni a Cristina ", detalló Peña, que al igual que Diego Santilli hace unos días tuvo un lapsus y nombró a Vidal en lugar de a Cristina Kirchner, error que corrigió al instante.



En ese sentido, fue claro sobre el objetivo: "Nuestro foco tiene que estar puesto en motivar a los nuestros para convencer a los indecisos y que hoy no nos votan. No con los kirchneristas, que no nos van a votar nunca".



Entre las distintas estrategias que ya están en marcha, Peña confió que el Presidente tiene como objetivo participar de 60 conversaciones por día. Lo mismo la gobernadora bonaerense. "Eso reestablece el vínculo. La elección depende exclusivamente de nosotros. Tenemos el mejor equipo y los mejores candidatos", contó Peña, que hizo su exposición junto al intendente de Vicente López, Jorge Macri.



Según Peña la comunicación cambió radicalmente en los últimos cuatro años. Entre los datos que destacó, la conectividad del 4G pasó del 10% de la población al 90% a fin de este año. Además, hay unos 12 millones de celulares inteligentes nuevos. "Lo que genera el efecto del celular es de empoderamiento. No solo como receptor, sino como generador de información".



En 2015, según relató, el comando de campaña le pidió a los dirigentes y voluntarios que "llamen a 10 amigos para convencerlos". Y Peña se preguntó "¿Hoy quién llama por teléfono? Hoy nos pasamos cuatro meses al año mirando la pantalla del celular. El 90 por ciento de la gente usa WhatsApp; 80%, Facebook y el 70%, instagram", aseguró.



Una de las particularidades que puntualizó es que en la actualidad se rompió el eje temporal de las noticias que circulan. Y presentó como ejemplo el video que circuló esta semana en redes sociales donde varias personas agreden al candidato a presidente de Unidad Ciudadana, Alberto Fernández , en el Patio Bullrich. Hecho que sucedió en 2016.



"¿A cuánto de ustedes les llegó el video de Alberto? Es un ejemplo. Muchos creían que ese video fue ese día o ayer. Pero no importa la fecha, para la gente que lo recibió eso ocurrió en sus celulares hoy", sostuvo Peña.



Uno de las metas que tiene que trabajar cada dirigente, referente y voluntario es simple. "Organiza un grupo de Whastapp con 10 convencidos que van a votar a Macri y avisanos así participamos de ese grupo", pidió Peña, así les enviarán material para viralizar. Después, cada uno deberá armar otro grupo con 10 votantes posibles. "Hace 10. Convencé a 10 de acá a octubre. Hay que darles información sin que te puteen. Mandar lo justo y necesario para que no se cansen y saturen", los alentó.



Pero no todo el material es bueno. "No pidamos a la gente que sea reproductor de mensaje, los tenemos que convocar a ser protagonistas", dijo el ministro coordinador.



Y añadió: "El contenido hay que pensarlo en una clave: ¿es compartible? ¿Qué posibilidad tenés de pasar un video institucional de ocho minutos? En general no te dan ganas de mirarlo. Hay que contar emociones reales, ciudadanos contando historias. No tenemos que ser nosotros los protagonistas", explicó.



Para Peña la sociedad está "enojada, decepcionada, pero la raíz del cambio sigue estando presente de forma más profunda, que tiene que ver con ser mejores". "El mundial aún no empezó. Aún no estamos en la cancha. La elección de agosto y octubre tiene que ver con la esperanza y resignación", los arengó