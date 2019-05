Sergio Massa y Axel Kicillof pican en punta y ya tienen los jingles electorales para la campaña

Ambos candidatos ya lanzaron sus "cantitos", los cuales empezaron a sonar en redes sociales y grupos de Whatapp, los nuevos medios para hacer campaña

Como en cada elección, y mientras se definen los candidatos por cada espacio, comenzaron a circular en las redes sociales y los grupos de whatsapp los jingles electorales. Y fueron Sergio Massa y Axel Kicillof quienes picaron en punta.



Quienes acompañan al ex intendente de Tigre, que aspira a ser presidente, hacen correr la canción que sostiene que "Sergio Massa presidente, es el que siempre se preocupa por la gente".



"Un argentino que la lucha como vos, es Sergio Massa y llegó para ayudarte, para que vivas mejor", reza el jingle, con la base musical de "No te creas tan importante", el hit cumbiero de Pablo Lezcano, el líder de Damas Gratis.

"Vivir seguro es necesario, es urgente. Ya n lo dudes, con él vas a estar mejor. Es Sergio Massa y llegó para ayudarte, y para que creas vos. Sergio Massa presidente, con él vas a estar mejor", concluye.



También se anotó Kicillof, quien aún no lanzó formalmente su candidatura a gobernador pero, según el jingle y por las mediciones que realizan desde el espacio que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner, peleará por la gobernación bonaerense.



"Vamos, tomá una decisión, es Axel Kicillof, el futuro gobernador", comienza la canción, también con base tropical. "Todos y todas con Axel, repite, una y otra vez, el jingle.



Termina sosteniendo que "es ahora nunca, no te detengas, deciles basta, que no te mientan. Vos sos el pueblo, nunca no lo olvides, vayamos juntos, seremos libres. Por la provincia que todos queremos, por la igualdad que nos merecemos, Es ahora o nunca, vení conmigo, Axel Kicillof es el camino".