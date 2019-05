Milei, duro con Nielsen: "Somos amigos, pero lo que presentan como solución para nosotros es un disparate"

El liberal habló sobre una relación de larga data con quien hoy es señalado como uno de los principales referentes económicos de Alberto Fernández

El economista Guillermo Nielsen es señalado como uno de los referentes económicos más importantes de Alberto Fernández, el candidato opositor con mayor intención de voto en las encuestas.

Y en estos días circuló la versión que Nielsen estaría en contacto con técnicos y otros economistas "liberales" para que realicen aportes. Este acercamiento fue rotundamente rechazado por Javier Milei.

"Yo soy amigo de Guillermo Nielsen desde hace más de 10 años osea hablo regularmente con él, almorzamos y compartimos chats en común. Somos amigos pero eso no muestra nada nuevo en mi relación con Guillermo ni con Diego (Giacomini) ni con Mariano (Fernández) que son los nombres dando vueltas", dijo Milei en una entrevista realizada por el portal Política Argentina.

En la misma línea, remarcó su amistad con Nielsen y aclaró que con Fernández "somos los tres muy allegados pero desde lo político no podemos convivir con cualquier armado" ya que "lo que el Grupo Callao presenta como solución para nosotros es un disparate".

"Lo que nosotros consideramos que es lo que se debería hacer está en un libro que se llama "Libertad, Libertad, Libertad" y no tiene ningún punto en común con lo que está proponiendo el Grupo Callao pero Guillermo vino a la presentación del libro y Guillermo sabe muy bien lo que queremos. Nosotros somos partidarios de eliminar el Banco Central pero no creo que Guillermo este dispuesto", agregó.

Sobre el supuesto encuentro que despertó la sorpresa de varios medios y dirigentes políticos fue claro al decir que le han dado "un vuelo que quizás no lo tiene".

"Tengo buen diálogo y me he juntado varias veces con Alberto Fernández pero eso no quiere decir nada. Como persona te juntas con un montón de personas, darle un vuelo a esto parece una exageración. Nosotros somos muy estrictos en las soluciones de pureza", expresó, según publica Política Argentina.

"Nosotros hablamos regularmente porque somos amigos y por otro lado ¿de qué creen que hablamos los economistas cuando nos juntamos? Hablamos sobre la economía, es algo normal cualquiera que presencie nuestras charlas hasta puede considerarlas un bodrio pero para nosotros son sumamente divertidas, ha habido más chiquitas y más grandes", relató Milei.