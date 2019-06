La salud de Alberto Fernández: internado por 48 horas en observación en el Otamendi

El aspirante a la presidencia tenía previsto encabezar este martes actividades políticas en Escobar y Garín, pero tuvieron que ser suspendidas

Alberto Fernández fue internado este lunes en el Sanatorio Otamendi, en medio de rumores sobre supuestos problemas de salud.



En un momento, trascendió que el candidato presidencial de Unidad Ciudadana había concurrido a ese nosocomio porteño a realizarse un estudio de rutina y cuando los médicos le detectaron unas ampollas que le producían dolor decidieron dejarlo en observación al menos 48 horas.

Otra versión indicaba que Fernández quedó internado por un cuadro de tos persistente y que permanecerá en ese centro médico porteño hasta que se le completen diversos estudios, para descartar que se trate de un cuadro de mayor gravedad.

Más allá de estos rumores, el propio Fernándes se encargó de restarle importancia a la internación: "Cuando vine acá, el médico me propuso hacer más estudios ya que iba a largar una campaña. Quise hablar para sacar cualquier locura de la cabeza de alguien".

"Está todo bien. No hay ningún tema que sea preocupante. Voy a estar 48 horas internado. Preferí hablar para no generar ningún tipo de especulación", aseguró el precandidato en diálogo con la señal C5N.

Cabe destacar que al mediodía, Fernández almorzó en su departamento con Felipe Solá para planificar los próximos pasos de la campaña, sobre todo en territorio bonaerense.



Al respecto, el aspirante a la presidencia junto a Cristina Fernández de Kirchner tenía previsto encabezar este martes actividades políticas en Escobar y Garín, pero tuvieron que ser suspendidas.



Otra actividad que estaba en los planes del ex jefe de Gabinete kirchnerista para este martes era la presentación del libro de Mariano Recalde, acto que serviría al ex presidente de Aerolíneas Argentinas para lanzar su candidatura a jefe de Gobierno porteño.



Durante el fin de semana, Fernández realizó varias entrevistas, en las que insistió en convocar a Sergio Massa a sumarse a un gran frente opositor que permita derrotar a Cambiemos en las próximas elecciones.



Previamente, el viernes pasado, Fernández viajó a Uruguay para reunirse con el ex presidente José "Pepe" Mujica. El ex jefe de Gabinete estuvo acompañado por el dirigente Santiago Cafiero, los diputados nacionales Felipe Solá y Eduardo "Wado" De Pedro, referente de La Cámpora, y por el dirigente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro, además del presidente del PJ porteño, Víctor Santamaría, y el legislador del Parlasur Eduardo Valdes.