Los detalles del borrador del acuerdo político entre Sergio Massa y Máximo Kirchner

Si prospera el pacto, y se anuncia antes de que cierre el plazo, Unidad Ciudadana y el Frente Renovador se fundirán en una coalición opositora

El sábado, Sergio Massa ratificó su Programa de Gobierno a través de un posteo en su cuenta personal de Twitter. Ese Programa fundamenta las razones que lo llevan a negociar con la oposición y a rechazar un eventual acuerdo de "colectora"con María Eugenia Vidal, que busca su reelección como gobernadora bonaerense.



En este contexto, el líder del Frente Renovador inició una negociación reservada con Máximo Kirchner y Wado de Pedro. En la mesa de negociación, Máximo y De Pedro representan a la fórmula Fernández y Fernández.



Si prospera el acuerdo, y se anuncia antes de que cierre el plazo para presentar alianzas el próximo 12 de junio, Unidad Ciudadana y el Frente Renovador se fundirán en una coalición opositora que pretende derrotar a Mauricio Macri y Cambiemos en las elecciones presidenciales.



A continuación, las bases del acuerdo, según consignó el sitio Infobae:

-Massa desistiría de su precandidatura presidencial para encabezar la lista de diputados nacionales que se eligen en la Provincia de Buenos Aires, y compartiría la boleta con las fórmulas Alberto Fernández- Cristina Fernández y Axel Kicillof-Verónica Magario, que pretenden derrotar a Vidal-Salvador en la gobernación bonaerense.



-La negociación que intenta cerrar Massa con Máximo y De Pedro no implica únicamente su regreso al Parlamento. Significa además alcanzar la presidencia de la Cámara Baja –si Alberto Fernández llega a la Casa Rosada– y preservar a todos los legisladores provinciales e intendencias que pertenecen al Frente Renovador.



-El punto A del documento establece el "Marco Nacional", por el cual se tendrá en cuenta a los legisladores de Massa, cuyos mandatos vencen en diciembre y que tengan el aval de los gobernadores para ser reelectos.



-El punto B establece el "Marco Provincial" para Buenos Aires: Massa encabeza lista de diputados nacionales, y será el próximo presidente de la Cámara. Tendrá tres puestos dentro de los primeros 15 diputados nacionales, por la Provincia. Además, en las listas seccionales, tendrá lugares en todas las secciones, con el objetivo de renovar los 11 legisladores que vencen su mandato.

-El punto C del borrador establece la estrategia en los Municipios de Buenos Aires: en los distritos donde sea gobierno el Frente Renovador, Unidad Ciudadana no presentará candidato alguno (San Fernando, Tigre, Chascomús, etc.). A la inversa, allí donde es gobierno Unidad Ciudadana, Massa no presentará candidato



-El punto D, según Infobae, establece como prioridad que en los 135 municipios se intentará tener listas de unidad. Aún no está definido qué dirigente peronista ocupará el segundo lugar detrás de Massa (cupo femenino), y qué puesto tomará Maximo Kirchner. Sería el tercero de la lista.