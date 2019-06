Pichetto: "Tengo gran respeto por Durán Barba, pero se necesitaba ampliar el debate político"

El senador dijo que antes de la designación de Macri como compañero de fórmula, ya habían afianzado el diálogo y el vínculo entre ambos

Para Miguel Ángel Pichetto, tomar la decisión de acompañar en la fórmula a Mauricio Macri fue "un proceso de construcción racional que, debo reconocer, no fue algo que no haya pensado con anterioridad".

El senador dijo que venía teniendo relación con el Presidente y "habíamos afianzado el diálogo y el vínculo después de la reunión que tuve en Nueva York con los fondos de inversión, donde expresé mi convicción de que el Gobierno iba a salir adelante".

En una entrevista a Infobae, aseguró que estaba convencido de que "lo único que necesitaba era tener confiabilidad, y demostrar que lo íbamos a acompañar en el cumplimiento de las obligaciones. Eso nos fue acercando más, hablamos varias veces. En paralelo, surgió el desmoronamiento de Alternativa Federal, espacio que se fue diluyendo y empecé a ver que el escenario se iba a polarizar. Lo dije en varias oportunidades, así que el contexto era propicio para que no dude en lo que había que hacer".

Respecto a integrar una fórmula con un presidente no peronista, advirtió que "no lo vivo de manera que me conmocione. Lo vivo con mucha serenidad y tranquilidad. Lo vivo bien, asumo la importancia del rol que el Presidente me ha dado, que me traslada una responsabilidad de contribuir a un mejor Gobierno".

Además, afirmó conocer que "el vicepresidente tiene como función acompañar al presidente. Es un escenario que conozco a fondo. Haré un perfil bajo, acompañaré al Presidente en todo lo que necesite".

Sobre la actitud de sus compañeros peronistas cuando los llamó para comentar esta decisión, dijo que "en política no funciona la sorpresa. Se toma de otra manera, son roles. Cumplí con el deber de informarles la decisión que iba a tomar. Me quedaron pendientes por la celeridad del proyecto de ayer, pero hablé con Urtubey, con Massa. También con Eduardo Duhalde y Carlos Menem, a los que respeto y considero porque fueron presidentes de la Nación. Me quedan algunos todavía, voy a tratar de hablar cuanto antes con ellos".

Te puede interesar Los memes que aparecieron tras la designación de Miguel Ángel Pichetto como vice de Macri

Y agregó: "Me han tratado bien y me desearon suerte. A mí me parece importante el diálogo con los compañeros gobernadores, más allá de la lucha electoral, porque después viene otra etapa. Lo importante el 11 de diciembre es afrontar la agenda que tiene pendiente una Argentina que tiene recuperar el crecimiento cuanto antes".

Por otra parte, está de acuerdo con la incorporación de más peronistas al próximo Gobierno. Es más, dijo a Infobae que "el Presidente está por realizar una gran convocatoria. Desde el triunfo hay que hacer una convocatoria amplia, es lo que está imaginando el Presidente, desplegando una visión más ligada a la unidad nacional".

Uno de los que recibió su llamado fue Massa: "Yo le informé. Tengo un trato afectuoso con él, de respeto, y creo que es un valor importante que hay que cuidar y proteger. A partir de 2023, las elecciones las van a dirimir Massa, María Eugenia Vidal, Uñac, Manzur, Bordet, Rodríguez Larreta. Es lo que viene, porque viene un cambio generacional, figuras más jóvenes", añadió.

En cuanto a si su candidatura es un desafío al paradigma duranbarbiano, advirtió que "Siempre tuve un gran respeto por Duran Barba, he debatido con él, es brillante, comprende los nuevos medios de comunicación, el siglo XXI, el análisis de la psicología social de estos tiempos…. Me parece que la discusión por la ampliación del debate político era necesaria y es lo que se está implementando".