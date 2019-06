El peronismo busca revalidar en San Luis, Formosa y Tierra del Fuego, con riesgos de sorpresas

Los gobernadores de las tres provincias buscan la reelección con miras al fortalecimiento nacional del peronismo, pero no se les presenta tan sencillo

Tras varias semanas de elecciones y definiciones provinciales, este domingo finalizará gran parte de esta etapa electoral con votaciones en otros tres distritos de neto dominio peronista.

Luego habrá un descanso y se retomará la disputa en agosto, cuando ya sí se ingrese en la recta final con el comienzo de las PASO a nivel nacional, un proceso que tendrá su desenlace meses después con la elección del nuevo Presidente.



El marco de los comicios en San Luis, Formosa y Tierra del Fuego, que en la jornada definirán gobernador, legisladores y representantes municipales, es intenso. Más allá de su lógica doméstica, el anuncio reciente y sorpresivo de la fórmula presidencial de Mauricio Macri y Miguel Pichetto movió los cimientos del peronismo. Lo mismo ocurrió con el cierre del resto de las principales alianzas políticas, producido días atrás.



En las elecciones de este domingo, por un lado se destaca San Luis, la provincia que se volverán a disputar los ahora enfrentados hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, que buscarán llegar a la gobernación cada uno por su lado.



Por un lado, Alberto, que es el actual gobernador, intentará lograr su reelección y alcanzar su cuarto mandato (llegó al poder en 2003), en este caso encabezando lista en el Frente Unidad Justicialista. Y en la fórmula lo acompaña como candidato a vice el ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia, Eduardo Mones Ruiz.



Según datos de fines de mayo de la consultora Social Now, esta fórmula arroja una intención de voto del 30,3%.



Por su parte, "el Adolfo" se presentará con el Frente Juntos por la Gente para llegar por sexta vez a ocupar el máximo cargo puntano, con el apoyo, según anunció en su cuenta de Twitter, de "representantes de 38 agrupaciones sindicales de la Provincia".

Este candidato, también recordado por haber sido designado Presidente de la Nación por la Asamblea Legislativa en plena crisis de diciembre de 2001, y que renunció al cargo apenas una semana después, tiene una intención de voto más baja que su hermano. Según la encuesta mencionada, reúne apenas el 16,4%.



La tercera lista con ciertas posibilidades a ganar es la del senador nacional Claudio Poggi por la lista San Luis Unido, que pertenece a Cambiemos (ahora llamado Juntos por el Cambio), y que ya gobernó la provincia entre 2011 y 2015. Lleva como candidato a vice a un ex rival político, el intendente de San Luis, Enrique Ponce.



Esta fórmula, según el sondeo de Social Now, se ubicaría segunda en intención de voto con el 30%, apenas tres decimas por debajo de Alberto Rodríguez Saá.

El dato que genera un gran interrogante para este domingo respecto al posible ganador es la elevada cantidad de indecisos, que llega al 23,3% de los entrevistados.

Después se presentan otras tres listas para la gobernación (Socialismo, Unión Vecinal Provincial y el Movimiento Socialista de los Trabajadores), en un contexto en el que no hubo PASO en la provincia puntana. Esta instancia estaba programada para el 21 de abril pasado, pero se suspendió porque los distintos partidos políticos presentaron listas con precandidaturas únicas para los diferentes cargos.

Incluso, la Secretaría Electoral provincial indicó que cada partido manifestó su voluntad de no participar en internas.



Así las cosas, este domingo podrán votar en San Luis cerca de 377.000 electores, una cifra que representa el 1,1% de todos los votantes disponibles del país.



Además de gobernador y vice, se elegirán 5 senadores y 21 diputados provinciales.

Te puede interesar Qué dicen las primeras encuestas tras el anuncio de la fórmula Macri-Pichetto

Formosa y la séptima de Insfrán

Otro distrito que no tuvo PASO y que afrontará directamente elecciones generales es Formosa. Es una provincias en la que Cambiemos (o Juntos por el Cambio) fue pionera en aliarse con algunos representantes del peronismo para formar allí el Frente Amplio Progresista, donde prácticamente se nuclea toda la oposición.

Por otro lado, el actual gobernador formoseño, el peronista Gildo Insfrán, buscará llegar a su séptimo mandato con el Frente de la Victoria, que está conformado por 22 partidos aliados. Su compañero de fórmula será el diputado provincial Eber Solís.



En cuanto al Frente Amplio Progresista, presentará como candidato al diputado provincial peronista Adrián Bogado, que es hijo de Floro Bogado, el fallecido vicegobernador de Insfrán que lo acompañó durante los 24 años que tiene en el cargo, y que murió a fines de 2017.

Te puede interesar Con ayuda de Pichetto, el Gobierno busca retomar blanqueo laboral y prevé cambios en leyes de trabajo por decreto

Con respecto a la alianza opositora, hubo bastante descontento entre sus integrantes con el adelantamiento de las elecciones. Por ejemplo, el diputado nacional Martín Hernández, se quejó: "nos privó de una definición más participativa, pero fortaleció el frente".

Este domingo, además de gobernador, se elegirán 15 diputados provinciales. En total, están habilitados a votar 443.000 electores, una cifra que representa el 1,3% de todos los votantes del país.



Un dato particular es que para las elecciones municipales y legislativas se aplicará el sistema de ley de lemas, o de doble voto.



Según el INDEC, Formosa es la cuarta provincia con mayor nivel de pobreza (24,9%), y una encuesta local afirma que el 73% de los formoseños manifiesta que no llega a fin de mes.



En cuanto al empleo, la provincia tiene 67 empleados públicos por cada mil habitantes. Si bien es un nivel mayor al promedio del país (51), no es uno de los territorios con este indicador más elevado, según cifras del IARAF.



Más allá de estos datos económicos alarmantes, según la consultora local La Mira Regional, Gildo Insfrán tendría más del 50% de intención de voto y mucho más atrás estaría Bogado, con el 22%. El dato a tener en cuenta que el nivel de indecisos es del 20 por ciento.

Tierra del Fuego, con desafío al peronismo

La provincia más austral del país también elige gobernador y vice, 15 diputados provinciales, 3 intendentes y 21 concejales. Es decir, un total de 41 cargos para los que se presentaron 1.015 candidatos, según datos del Juzgado Electorado provincial.



Esto equivale a que habrá un candidato cada 133 votantes, ya que en Tierra del Fuego están habilitados a votar 135.000 personas, cifra que equivale al 0,4% del electorado.



Los candidatos a gobernador serán tres. La actual gobernadora Rosana Bertone, de Unidad Fueguina, buscará la reelección. Esta alianza está compuesta por el peronismo y el kirchnerismo, que en las anteriores elecciones fueron por separado.



Otra de las listas es Ser Fueguino, una alianza entre el PRO y la UCR, comandada por el legislador provincial radical Juan "Pipo" Rodríguez, ex integrante del Concejo Deliberante de Río Grande.



Y el tercer candidato a la gobernación es Gustavo Melella de Forja-MPF, que es el actual intendente de Río Grande, donde acumula ocho años de gestión.



Precisamente Melella, según un sondeo de la consultora Analogías, es serio candidato a ganarle al oficialismo. Este hecho sería todo un "golpe" a la tendencia nacional en la que se imponen los gobiernos provinciales oficialistas y, sobre todo, un impacto negativo para el peronismo del recién conformado Frente de Todos.



De acuerdo con los datos de la encuesta mencionada, el intendente de Río Grande superaría el 40% de los votos, mientras que la actual gobernadora (Bertone) arañaría los 24%. Es decir, Melella se impondría por una diferencia de 16 puntos porcentuales.



En esa misma línea, pero con menos diferencia, la consultora Federico González y Asociados, lo ubica unos 5 puntos por encima.



La situación económica en Tierra del Fuego no es la mejor, depende mucho de la industria electrónica (muy golpeada por la crisis económica), de la pesca, el turismo (varios cruceros tienen escala allí) y tiene un elevado nivel de empleo público.

De hecho, es una de las provincias con mayor incidencia en ese sentido, ya que posee 118 empleados públicos por cada mil habitantes, según el IARAF. Es una cifra que más que duplica al promedio nacional.