"Me dan asco profundo los dirigentes que cambian de partido"

El médico y ex diputado, por quién se instaló el término de la "borocotización" en la política, diferenció su caso, ya que fue "echado del partido"

El ex diputado Eduardo Lorenzo Borocotó afirmó este viernes que le dan "asco profundo los dirigentes que se cambian de partido" y aseguró que su caso, cuando dejó el PRO para pasar a filas del kirchnerismo fue diferente, ya que lo "echaron del partido".

El también médico fue diputado y en 2005 saltó al kirchnerismo antes de asumir la banca que había ganado en una lista del PRO lo que generó un estrépito político, a tal punto que comenzó a utilizarse el término "borocotizó" cuando alguien se pasaba de un partido a otro.

A 14 años de aquel episodio, Borocotó se refirió al traspaso de Miguel Ángel Pichetto del peronismo al macrismo y de Sergio Massa al kirchnerismo, entre tantos casos en los últimos años.

"Me dan un asco profundo. Merecen un poco más que decirles algo… Me estoy cuidando de hablar, pero hay gente que merece cosas superiores. A mí me echaron del PRO, que es distinto, me echaron por una suerte de artimañas que después me dí cuenta; fue todo una comparsa", indicó el ex diputado.