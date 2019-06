Lousteau candidato: mensaje de Macri e incomodad por su compañera para el Senado

El ex ministro de Economía será candidato a senador por el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Rechaza ser acompañado por antiabortistas

Tras momentos de profunda incertidumbre acerca de su futuro político, que se hicieron evidentes durante la última Convención Nacional de la UCR, Martín Lousteau logró, finalmente, acomodarse de cara a las elecciones de octubre: será candidato a senador.

No obstante, todavía hay cuestiones espinozas por que el ex embajador deberá enfrentar en cuanto a candidaturas.

Por lo pronto, algunos de los reclamos de Lousteau fueron escuchados. Mientras leía las últimas novedades sobre el impactante arribo de Miguel Ángel Pichetto a la alianza gobernante, recibió un mensaje que llamó su atención: "¿Querías apertura? Ahí tenés apertura", según señala Clarín.

El chat era, ni más ni menos, del Presidente de la Nación tras la definición, este 11 de junio, de que el senador peronista sea su compañero de fórmula para la pelea presidencial de este 2019.

Así, Mauricio Macri se refería al pedido que hizo Lousteau -durante la Convención Nacional de la UCR- cuando condicionó su participación electoral a una mayor apertura en Cambiemos.

Te puede interesar Sorpresa en Tierra del Fuego: Melella se quedó con la gobernación en primera vuelta

"Yo voy a estar donde me requiera esta coalición más grande, si no hay algo más grande yo no voy a ser parte", había advertido el economista el último 27 de mayo.

Pasaron 20 días de ese reclamo y Martín Lousteau se encamina a encabezar la lista de candidatos a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en un acuerdo que selló, ni más ni menos, que con Horacio Rodríguez Larreta, a quién enfrentó electoralmente para suceder en la silla de Jefe de Gobierno porteña.

El titular de la fuerza Evolución irá en la lista de "Juntos por el cambio" pero las dudas están puestas en quien lo acompañe en la nómina de senadores. De resultar vencedora la alianza gobernante en la Capital, impondrá a dos personas para el Senado Nacional y una debe ser una mujer, como la ley de paridad lo indica.

Así, la ronda de nombres comenzó entre los armadores políticos del larretismo, quienes arman las listas porteñas en sintonía con los requerimientos de Marcos Peña, el dueño de la lapicera nacional del macrismo.

Carmen Polledo y Cornelia Schmidt Liermann son dos mujeres claves en el armado de Mauricio Macri, hoy diputadas nacionales, y que tendrán su premio en la confección electoral de este año. Pero sus nombres generan ruido en los alrededores de Lousteau, indica Clarín.

Es que Polledo y Schmidt Liermann no solo han militado en contra de la sanción del aborto legal sino que además, son Anti Matrimonio Igualitario y opositoras a la educación sexual integral.

Es claro que Lousteau tiene una postura a favor del Aborto Legal y Gratuito, amén de que su esposa, la actriz Carla Peterson, es una figura que se ha mostrado activa con el tema: el tema del Aborto lo volvió a poner en el tapete al recibir un premio Martín Fierro, el último 9 de junio.

Así, el eje Rodríguez Larreta-Diego Santilli (quienes tienen la lapicera porteña), tomó en cuenta que no podrán incluir a una mujer con un claro perfil Anti Aborto, así como tampoco a una de origen peronista, como se empezó a especular tras el arribo de Pichetto a las arenas macristas.

"Será alguien del PRO, no hay que darle más vueltas", señaló un cambiemita que tiene a cargo la confección legal de las listas, que se concentran en el edificio de Balcarce y Belgrano, sede porteña del PRO nacional.

Desde las oficinas de Marcos Peña surgió el nombre de Paula Bertol, la ex diputada PRO, hoy establecida en Washington como Embajadora ante la OEA. Esa silla, así como las embajadas en París y en Madrid, son lugares posibles para el futuro tanto de Gabriela Michetti como de Federico Pinedo, quienes ya no estarán en el Senado en el próximo período, detalla Clarín.

En caso de una victoria presidencial de Macri, la embajada ante los Estados Unidos es otro "premio" que se piensa para Michetti o Pinedo, quienes han mostrado en estos casi 4 años de gestión, fidelidad total para el Presidente de la Nación.