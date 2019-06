No se votó ni él mismo: fue candidato a presidente comunal y apoyó al ganador

Esto sucedió en la localidad santafecina de Los Tábanos, en donde el candidato de Unite por la Familia y la Vida tuvo el 0,00% de votos

En las elecciones de este último domingo, en la localidad santafesina de Los Tábanos, del departamento de Vera, se eligió por primera vez presidente comunal.

En la única mesa que funcionó para 246 electores (en donde participó el 78%), ganó el Frente Progresista Cívico y Social en todas las categorías. Su candidato para integrar la comisión comunal, Ángel Nefle, ganó con 98 votos, esto es un 51,85% de los sufragios.

Pero llamó la atención que en cuarto y último lugar estuviera el candidato de Unite por la Familia y la Vida, Mario Alberto Saucedo. El dato para resaltar es que no se votó ni él mismo: tuvo cero votos, lo que equivale al 0,00%.

La historia no es muy complicada. A Saucedo lo tentaron de Unite, el partido de Amalia Granata, con una cuenta muy simple: necesitaba tres votos para pasar el filtro de las PASO, dice La Capital de Rosario.

"En mi casa son tres: mi mujer, mi mamá y mi papá", dijo Saucedo al recordar su razonamiento, que sumados a su propio voto le permitirían meterse en las elecciones generales de forma "holgada".

Finalmente, sólo obtuvo tres votos (dijo que el único que no cumplió con el "pacto" fue su padre), pero le alcanzaron para ganarse el derecho de competir en las generales.

Saucedo dijo que el presidente comunal de la vecina localidad de Fortín Olmos le había prometido una ayuda económica para la campaña, que jamás llegó. "Me dijo que me iban a bajar algo, pero nunca tuve ni un acercamiento ni un llamado", indicó.

Finalmente, votó a Nefle, del Frente Progresista, quien será el primer presidente comunal de Los Tábanos. "Es un amigo, nos criamos juntos, mis padres ya arrancaron siendo amigos y nosotros seguimos siendo. Tengo que bancar a mi amigo", advirtió. Y agregó: "Acá no vale la honestidad, no vale nada. Vale la plata porque la gente necesita, yo al no tener recursos el partido mío me dio 30 litros de gasoil solamente para un viaje a Reconquista y esa es la razón que nos inclinamos por este muchacho que va a ser el primer presidente comunal del pueblo, Ángel Nefle".