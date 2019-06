Lousteau irá como senador por Juntos por el Cambio y asegura: "En la Ciudad tenemos más potencia electoral que antes"

El diputado aseguró que Macri no le ofreció la vicepresidencia y remarcó que "lo que se necesita es alguien como Picjetto, que conoce el SEnado"

El diputado Martín Lousteau, precandidato a senador nacional porteño de Juntos por el Cambio, señaló que al integrar el mismo espacio con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "en la Ciudad tenemos más potencia electoral que antes".

Lousteau advirtió que "si no se ampliaba" la coalición de gobierno "no iba a estar en ningún lugar" y destacó que "lo importante" en las fórmulas y en los candidatos de las listas es "la consistencia y tener un abordaje similar sobre los temas".



"También es muy importante una representación moderna y gestión", remarcó Lousteau, quien evitó pronunciarse sobre un eventual triunfo en la primera vuelta electoral porque "nunca me anticipo a lo que decide la gente".



Según el ex ministro de Economía, él nunca tuvo un ofrecimiento del presidente Mauricio Macri para ser su candidato a vice, pero que de todos modos "no lo hubiera aceptado". "Lo que se necesita es alguien como Pichetto, que conoce bien el senado", argumentó.



Lousteau sostuvo que "así como es muy importante bajar la inflación y recuperar la moneda, en el corto plazo es más importante recuperar la senda de crecimiento".



El economista también se refirió al dólar y destacó que los movimientos de la divisa norteamericana constituyen un "factor que miran los argentinos en detalle para ver cómo están las cosas", por lo que subrayó que "la capacidad de tenerlo bajo control da un idea de fortaleza distinta".



También resaltó la posibilidad de intervención oficial en la plaza cambiaria, una modificación que fue anunciada por la autoridad monetaria a finales de abril al lograr el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacerlo.



Además, afirmó que no es indiferente para los mercados financieros externos quién gane las elecciones en la Argentina y señaló que por ese motivo siguieron de cerca "la disposición y decisión del presidente de ampliar" su espacio.



"Estamos viendo coletazos de la economía real del año pasado" y evaluó que la inflación "tiene un origen principal, que es el déficit fiscal", analizó.



"Al frente fiscal el Gobierno lo ordenó mucho. Tenemos componentes inerciales, romper ese piso va a llevar un tiempo", estimó.