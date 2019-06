Fuerte respaldo del FMI a Macri: "El programa económico está comenzando a dar resultados"

En su primera actividad oficial en la cumbre del G20 en Japón, el presidente Mauricio Macri se reunió con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y recibió un nuevo respaldo del organismo multilateral a la política económica del gobierno de Cambiemos.

"Tuve una conversación muy productiva con el presidente Mauricio Macri hoy en Osaka. Reiteré el apoyo del FMI al programa económico de Argentina, que está comenzando a dar resultados y debería sentar las bases para un crecimiento sostenible", sostuvo Lagarde a través de un comunicado oficial que se dio a conocer al término de su encuentro con el mandatario argentino.

I had a very productive conversation with President @MauricioMacri in Osaka today. I reiterated the IMF’s support for #Argentina’s economic program which is starting to yield results and should lay the foundation for sustainable growth. https://t.co/qjO9BlHi1a #G20OsakaSummit pic.twitter.com/aIhFapANCS