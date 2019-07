"La caída de De la Rúa se dio por falta de apoyo de la oposición"

El ex Gobernador de Mendoza, Roberto Iglesias, recordó al ex presidente Fernando De la Rúa al conocerse la noticia de su muerte

"Fueron muchos los momentos vividos con el ex Presidente De la Rúa. Fue una época muy compleja y durante los 4 años que me tocó gobernar la provincia, viajamos mucho a Buenos Aires para intentar solucionar los problemas que atravesaba el país. Le tocó la salida del menemismo y la convertibilidad, algo muy difícil de superar", explicó el ex gobernador de Mendoza, Roberto Iglesias.

Y agregó: "La única manera de salir era con un incendio, porque despegarse de la dolarización de la economía que dejó el menemismo, evidentemente se salía muy mal. De la Rúa era un persona muy seria, muy honesta y tal vez se equivocó en no plantearle a la sociedad, la dificultad que iba a ser salir de esa encrucijada en la cual a él le tocó gobernar".

En diálogo con Radio Mitre Mendoza, Iglesias agregó que lamentablemente "por más que a veces después de la muerte las posiciones se ablandan en la visión de los seres humanos, los argentinos seguramente se van a acordar de todas las dificultades que tuvieron que atravesar y se quedarán con la imagen del fin de su gobierno y la salida en el helicóptero. Muchas veces algunas agrupaciones políticas con tanta perversidad, lo tratan de señalar".

El ex Gobernador de Mendoza dijo que de todas maneras "la realidad fue que a De la Rúa le tocó tomar el paso de esa transición tan compleja, como fue salir de 10 años de populismo menemista. Cuando el barco empezaba a hacer agua, los que acompañaban al ex Presidente, empezaron a soltarle la mano. Se hizo un encuentro en la pastoral social, De la Rúa asistió y fue agredido en ese momento. Se intentó en esos momentos hacer un gobierno de coalición, en el cual indudablemente no tuvo acompañamiento de la oposición".

Por último, Roberto Iglesias sostuvo que "el Gobierno de De la Rúa dejó como enseñanza que salir de tantos años de populismo termina costando muchísimo. Hay que tomar medidas difíciles, que muchas veces la sociedad no está dispuesta a aceptarlas. Por el otro lado, De la Rúa trató de hacer todos los esfuerzos, probablemente sin darse cuenta que por no hacer daño a la sociedad con medidas duras, terminó causando un daño mayor. Fue un hombre muy decente y honesto, cualidades que no son comunes en la política", concluyó el ex Gobernador de Mendoza.