La Cámpora le respondió a Pelloni: "Puede tener consecuencias judiciales"

Mayra Mendoza apuntó contra la religiosa luego de las acusaciones de narcotráfico que emitió contra la organización kirchnerista

La diputada nacional de Unidad Ciudadana Mayra Mendoza respondió a las acusaciones de la hermana Martha Pelloni, quien había asegurado que La Cámpora "es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina Kirchner".

"Es muy grave lo que dice Martha Pelloni. No puedo creer y no entiendo a qué se refiere. Puede tener consecuencias judiciales", dijo Mendoza.

La precandidata a intendente de Quilmes además remarcó: "Me cuesta pensar que Pelloni no hable de la gente que muere de frío y salga a acusarnos de narcotraficantes. Puede ser que haya alguien de la política atrás".

Mendoza también cuestionó a la gobernadora María Eugenia Vidal, al afirmar que "no puede hablar de su gestión porque es realmente desastrosa. No tiene nada para destacar de lo que hizo en cuatro años". Y, en declaraciones a FM Futurock, agregó: "Vidal es insensible y violenta. No puede decir que alguien que le pide comida porque pasa hambre está arreglado por nosotros".

"Para pelearse se necesitan dos y a nosotros Vidal no nos va a encontrar. Que se pelee con Macri para defender a los bonaerenses", sostuvo Mendoza. Y concluyó: "No somos todos iguales: hay gobiernos con los que se puede comer y elegir qué comer, se puede pagar las tarifas y se puede estudiar".

"Hay mucha pobreza, falta de trabajo. El tema crucial es el abuso intrafamiliar", manifestó en diálogo con Luis Novaresio en A24, y agregó que se está "perfilando para dar charlas educativas a familias, docentes, padres y alumnos sobre la educación integral para que no se produzcan estos abusos. "La ideología la pone cada uno, yo me resisto a las grietas", comentó.

Además, aseguró que no va a "votar la corrupción, el narcotráfico, y voy a luchar para que todo el país tenga trabajo", y disparó: "Es una vergüenza que se haya despedido tanta gente". También apuntó contra la "ideología económica" de Macri