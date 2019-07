Fabiana Cantilo pidió disculpas por haber defendido el Telar de la Abundancia: "A mí también me engañaron"

La cantante se retractó después de haber publicado una carta abierta a favor del esquema, que fue criticado abiertamente por la PROCELAC

En los últimos días se abrió una polémica en las redes sociales y los medios de comunicación sobre el llamado Telar de la Abundancia. Se trata de un nuevo esquema Ponzi envuelto en un discurso feminista de "economía solidaria", con una promesa casi mágica de recibir hasta ocho veces el dinero que se aporta, con "guardianas" y "hermana mayores", jefas de las estructuras con mayor carisma y poder de organización en posición de ventaja para cobrar.



La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) ya tomó nota del hervor y dijo que el esquema puede terminar en una estafa o en delitos como la captación ilegal de ahorros sin autorización de entidades como la Comisión Nacional de Valores, penados con multas y cárcel. Sin embargo, a través de las redes muchas personas se han manifestado a favor del Telar de la Abundancia. Fabiana Cantilo fue una de ellas: a través de su cuenta en Facebook publicó una carta abierta en su defensa.





Te puede interesar Una encuesta ubica a Alberto Fernández como ganador en el balotaje, por casi tres puntos

Te puede interesar Tras su pelea con Mercedes Ninci, Alberto Fernández se cruzó con Jonatan Viale



"Decir que un círculo de abundancia solidaria, de Economía Sagrada, es un fraude y que tarde o temprano vas a perder, te van a fallar, es lo mismo que afirmar que no vale la pena casarse pues alguien de la familia, tarde o temprano, te va a fallar, que el futuro esposo puede perder el trabajo, que la mujer puede un día no tener lista la comida. Alerta, alerta, es un fraude, no te organices, no seas parte, no apoyes, no confíes, no te cases, pues hay casos demostrables de que ha fallado", reza uno de los párrafos que publicó Cantilo.



Sin embargo, luego se retractó y publicó otro mensaje en el que asegura haber sido una víctima más del esquema: "Quiero aclarar que no apoyo a los Telares de la Abundancia. Perdón, entendí mal. A mí también me engañaron. Entendí que se hablaba de confiar y de dar, pero nunca me di cuenta de que se habla de plata. Sí, soy una idiota, ¡¿y qué?!".



Sus seguidores en Twitter no tardaron en dejarle mensajes, reconociéndole que hizo bien en darse cuenta de que se trataba de una estafa. Benito Cerati, por su parte, se tomó el mensaje con humor y comentó: "Jaja, te quiero, Fabi".



La semana pasada, a raíz del resurgimiento de este tipo de movimiento, el organismo conducido por los fiscales Laura Roteta y Mario Villar reiteró la alerta que ya había emitido en 2016 y endureció los términos con un nuevo comunicado realizado en el sitio de la Procuración. "En caso de ser víctima de una estafa, la PROCELAC recomienda efectuar la denuncia penal correspondiente ante las fiscalías en lo criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires", indicó.