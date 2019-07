Revelan inconsistencias en el departamento de Puerto Madero donde vive Alberto Fernández

Victoria Tolosa Paz, copropietaria del inmueble junto a "Pepe" Albistur, cometió errores y omisiones en sus recientes declaraciones juradas

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, vive en un departamento en el barrio de Puerto Madero, cuyos propietarios son Enrique "Pepe" Albistur, ex secretario de medios de Néstor Kirchner, y su esposa, la concejal y candidata kirchnerista por la intendencia de La Plata, Victoria Tolosa Paz.



Actualmente, el ex jefe de Gabinete kirchnerista no paga alquiler por ese departamento. Según él, Albistur le presta ese departamento y él se encarga de pagar "expensas, impuestos y otros gastos".



Sin embargo, un informe emitido por Canal 13 reveló las inconsistencias que hay en las declaraciones juradas de las propiedades que comparten Albistur y Tolosa Paz.



Según la documentación presentada, la concejal percibió $240.000 por el alquiler "de un departamento en el piso 12 de la calle Juana Manzo 470", pero esa dirección no existe: Alberto Fernández vive en 740 de Juana Manso, y al 470 de esa calle, hay un terreno baldío.



Recientemente, Fernández explicó la situación de ese departamento: "Albistur se separa, compra ese departamento para irse a vivir ahí, pero conoció a Vicky Tolosa Paz, que es su actual mujer, y dice me voy a vivir a La Plata con ella. Y me dice mirá, queda este departamento, yo te lo alquilo. Yo lo alquilé durante muchos años, hasta que Macri causó en mí la misma crisis que causó en todos, y le dije mirá, Pepe, no te lo puedo pagar. Y si Pepe me hubiera dicho no, tengo que cobrarte el alquiler, hubiera ido a buscar un alquiler más barato".



Otra de las inconsistencias reveladas es la que involucra al domicilio donde vive Tolosa Paz. Se trata de una casa de "unos 850 metros cuadrados valuada entre $35 y $40 millones", ubicada en el barrio privado Grand Bell. El año pasado, la funcionaria no la consignó en su declaración jurada.