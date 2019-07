Luciano Cohan: "Para la segunda vuelta hoy surge una ventaja para Cambiemos"

Luciano Cohan analizó la coyuntura electoral, a un mes de las PASO de agosto. Sostuvo que el Gobierno recobró aquellos votos "fáciles de recuperar"

El economista Luciano Cohan analizó la coyuntura electoral, a un mes de las PASO de agosto. El socio de la consultora Elypsis compartió los números de las últimas encuestas y sostuvo que el Gobierno recobró aquellos votos "fáciles de recuperar". Y en esa misma línea, señaló a LN +: "Para la segunda vuelta hoy surge una ventaja para Cambiemos ".



Si bien el exsubsecretario de Programación Económica del Ministerio de Hacienda desestimó una resolución en primera vuelta, sostuvo que se evidencia una recuperación muy fuerte por parte del Gobierno, quien recobró el voto de los "desencantados". Lo que se traduce en 10 puntos más con respecto al peor momento, que se evidenció entre marzo y abril, en términos de sondeos, y ahora.



"Lo que vemos ahora es que en primera vuelta Mauricio Macri y Alberto Fernández están muy cerca del empate pero con el Presidente levantando", afirmó Cohan. El especialista destacó que la recuperación se relaciona directamente con la estabilización del dólar y la baja de inflación, con respecto a los números de marzo. Para el economista, se evidencia "un antes y un después" de que el FMI autorizara la intervención del Banco Central .



En ese mismo sentido, el economista señaló que "en la campaña Cambiemos tiene algunas ventajas", con respecto al candidato presidencial Alberto Fernández. Por un lado, porque el oficialismo maneja el aparato del Estado, lo que significa, para Cohan, un beneficio tanto en la Argentina como en el resto del mundo.



"Casi no hay antecedentes en América Latina de presidentes que hayan perdido al presentarse a una relección. La gente tiene mayor propensión a votar mandatarios ya establecidos, por miedo al cambio", apuntó Cohan.



A ello se le suma una campaña un tanto "anárquica" por parte del Frente de Todos . "Le falta un poco de coordinación. La sensación que da es que Cristina todavía no está jugando activamente", observó. Asimismo, Cohan restaltó que, aunque no debiera ocurrir, el Gobierno cuenta con la ventaja de mayor financiamiento, y también tiene más exposición.



La tercera ventaja se centra básicamente en el dominio de la tecnología moderna por parte de Cambiemos."Marcos Peña es una experto en este tipo de campañas bien segmentadas para cada locación geográfica, con análisis de datos y manejos de redes sociales", señaló Cohan.