Axel Kicillof acompañará a Cristina Kirchner en su primer acto de campaña en la provincia de Buenos Aires

La precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos presentará su libro en Mar del Plata. El precandidato a gobernador también viajará a "La Feliz"

Cristina Fernández de Kirchner aparecerá este viernes en territorio bonaerense por primera vez desde que es precandidata a vicepresidenta y lo hará con su libro, Sinceramente. No estará sola. La acompañará Axel Kicillof en el rol de precandidato a gobernador.



La última foto de ellos dos juntos fue previa a que lo ungiera para la Provincia. La imagen fue tomada en el acto de Merlo e incluyeron a Alberto Fernández y Verónica Magario. Fue una señal que anticipó la fórmula bonaerense con el economista en el primer lugar y la intendenta de La Matanza como su compañera.



Sin embargo, Cristina y Axel no compartirán escenario. En "La Feliz", la ex presidenta hablará, como es habitual, sobre su libro y la política actual junto al escritor Marcelo Figueras. En primera fila estarán Axel Kicilof y la diputada Fernanda Raverta que se postula para la intendencia de Mar del Plata.



Unos minutos antes de las 17, Cristina ingresará al salón del Hotel Provincial donde la esperarán dirigentes sociales, artistas, referentes de Derechos Humanos y Kicillof y Raverta en la primera fila.



Como es habitual, la presentación no se extenderá demasiado, probablemente no pase de la hora, tras lo cual está previsto que luego ella hable al público que la esperará, como también es usual, fuera del hotel.



"Pongamos en la provincia a un hombre capaz, honesto e inteligente", compartió en Twitter, retuiteando un video de su ex ministro de Economía tras la catarata de críticas desde Juntos por el Cambio. La propia María Eugenia Vidal le apuntó directamente a su principal adversario.



En la mañana de este jueves Kicillof estuvo en el partido de San Martín donde recorrió la fábrica de productos cosméticos Millanel y mantuvo un encuentro con empresarios PyMEs, junto a Verónica Magario.

Su anfitrión fue el intendente Gabriel Katopodis, protagonista esta semana de una polémica tras el acto con Mauricio Macri y Vidal en el que con un gesto de negación de su cabeza mostró su malestar. "No me dieron la palabra", explicó luego.



Pero, además Kicillof, Magario y Katopodis compartieron la visita con Malena Galmarini. La esposa de Massa es precandidata a diputada provincial y también ella tuvo que ceder sus deseos electorales para conformar la coalición para intentar ganarle a Macri y Vidal.



En San Martín, Kicillof apuntó al voto de clase media y a le habló a comerciantes y pequeños y medianos empresarios: "Ustedes están con el crédito cortado, hoy las tasas de interés que les piden son tasas de liquidación de empresas".



"En toda la provincia escuchamos lo mismo, se están fundiendo", señaló el precandidato.



"El desempleo es gente que busca trabajo y no lo encuentra. Negarlo es no reconocer que 1 de cada 4 jóvenes en la provincia no tiene trabajo. La gobernadora siempre está lejos de los problemas" volvió a apuntarle a Vidal. Magario por su parte señaló que "En Matanza declaramos la emergencia laboral" y aseguró que "queremos reactivar esta provincia tan potente". Katopodis dio un mensaje positivo: "Queremos darles una señal de esperanza".