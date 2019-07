Denuncian operaciones de lavado en una mutual del gremio de Camioneros

Un informe del INAES determinó que la Mutual de Camioneros sería utilizada para "lavar dinero por medio de empresas con facturaciones dudosas y ficticias"

Un informe del INAES determinó que la Mutual de Trabajadores de Camioneros que dirige Pablo Moyano sería utilizada para "lavar dinero por medio de empresas con facturaciones dudosas y ficticias", aseguró el presidente de ese organismo, Marcelo Collomb, encargado de auditar a mutuales y cooperativas.

El informe del INAES fue girado al juzgado federal de Morón, a cargo de Néstor Barral, quien investiga a la familia Moyano por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.



En los próximos días el INAES presentará otra denuncia ante la justicia civil.



Al mismo tiempo Collomb aseguró que estudia la intervención o la liquidación de la mutual de Camioneros, si se confirman las sospechas de que es utilizada como otra caja negra del clan Moyano.



De acuerdo a la auditora de este organismo de control que dio a conocer América, "la Mutual Camioneros hace giros de dinero con una docena de empresas vinculadas a la familia Moyano y otras prestadoras de servicios de empresarios ligados".

Entre las empresas que prestan servicios a la Mutual que cuenta con unos 15 mil asociados, se encuentran Dixey y Aconra Construcciones de Liliana Zulet, la mujer de Moyano. También la Mutual le alquiló un inmueble al Estudio Jurídico de Hugo Moyano (hijo) y recibe fondos de Audifarm Salud del empresario Marcos Hendler, quien también lo era de Droguería Urbana, máximo proveedor de la Obra Social de Camioneros, hasta quedar procesado junto al administrador y al auditor de la obra social por defraudación y administración fraudulenta por el presunto uso de troqueles falsos y cobro de reintegros de medicamentos no suministrados a pacientes.



La Mutual recibe dinero de la empresa Covelia y de la empresa de correo de correos OCA. Cuatro años atrás, la Mutual de Trabajadores Camioneros y OCA firmaron un acuerdo de colaboración por el cual la empresa postal contribuiría monetariamente con la mutual con 2.250.000 millones de pesos.

Es sobre esta maniobra donde la Justicia puso el foco, dado que dicha ayuda financiera resulta llamativa. Para esa fecha la empresa de Patricio Farcuh ya se encontraba atravesando una turbulencia financiera, la cual generó que OCA terminara finalmente concursada e intervenida.

Pese a ello, y al mismo tiempo en que comenzó a publicitar en la camiseta al Club Atlético Independiente, presidido por Hugo Moyano, se comprometió a donarle a la mutual del sindicato más de dos millones de pesos.

Según consta en los registros de OCA, tal donación fue realizada a través de dos cheques. Sin embargo, para el periodo 2014-2017, la mutual tendría registrados únicamente dos aportes de OCA por menos de cien mil pesos, cifra considerablemente inferior al convenio celebrado por ambas partes.



Pablo Moyano, presidente de la Mutual de Camioneros y Patricio Farcuh, por entonces dueño de la firma OCA, viajaron juntos al mundial de Sudáfrica en 2010. El vínculo que existe entre ambos permite suponer que éste no sería el único entramado financiero que han realizado de manera conjunta. Si la Justicia logra corroborar que efectivamente se produjo una donación ficticia, se encontraría ante un claro caso de desvío de fondos, de salidas no documentadas desde OCA y de lavado de dinero.



En primer lugar, si la empresa postal se comprometió a aportar financieramente a la mutual e incumplió con su palabra, se confirmaría el desvío de fondos de la compañía generado con la complicidad de las autoridades de la mutual.



En segundo término, a través de una donación ficticia y no percibida, la mutual podría haber justificado movimientos por más de dos millones de pesos, cuando en verdad dicho dinero jamás pasó – en su gran mayoría – por sus arcas.



Por eso se cree que la Mutual de Camioneros es otra de las grandes cajas que maneja la familia Moyano. Para el ejercicio económico de 2017 la institución, declaró ingresos por casi trescientos millones de pesos.

Si bien parecería que se financia con los aportes de sus afiliados, esto claramente no sucede de acuerdo al informe del INAES. Más de la mitad de sus ingresos pertenecen a contribuciones y donaciones de distintas empresas, varias de ellas de primera línea. "

Ello podría esconder una clara extorsión que les asegure poder llevar a cabo su operatoria libremente", dicen los especialista del organismo de control. De este modo, la mutual recibe mensualmente suntuosas sumas de dinero, parte de las cuales son posteriormente utilizadas para realizar inversiones inmobiliarias y financieras, en claro perjuicio de sus propios afiliados.

Por citar un ejemplo, en julio de 2007 la Mutual y el Sindicato de Choferes de Camioneros adquirieron la sociedad Emprendimientos Brasil S.A. a cambio de una suma cercana a los siete millones de dólares. La compra de esta sociedad incluyó la adquisición de un extenso terreno situado en las intersecciones de las esquinas de avenida Brasil y Paseo Colón, donde" se podría construir construcción de un complejo de edificios, algo que en lo más mínimo reflejaría los intereses de ambas entidades", explicaron en América.



Asimismo en el informe del INAES se determinó que "la Mutual también tuvo giros de dinero con otras empresas ligadas a mutuales, cooperativas, compañías de seguros, sindicatos, federaciones y el club Camioneros que también dirige Pablo Moyano. Pero las pruebas que más complican la situación de la familia Moyano son algunas de las facturas que mostró La Cornisa "por servicios son sospechados por inexistentes y cuya prestación no genera ningún beneficio a los miembros de la Mutual".