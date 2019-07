Quién es Boris Johnson, el "Trump" inglés que será el primer ministro británico

Su tendencia a los exabruptos y las repetidas alusiones de incompetencia que le hacen sus adversarios han llevado a compararlo con el presidente de EE.UU.

Boris Johnson, un excéntrico de cuna privilegiada que fue descubierto en más de una mentira, es la nueva figura que el Reino Unido aporta a un tablero internacional plagado de provocaciones.



Eurófobo, desenfadado, histriónico, irónico y carismático, entre otros calificativos que se le endilgan, Johnson sucede a Theresa May en el cargo de primer ministro del Reino Unido con la aspiración de concretar el Brexit antes del 31 de octubre y el desafío en el corto plazo de lograr la liberación del buque Stena Impero, retenido por los iraníes en el estrecho de Ormuz desde el pasado sábado.



Su tendencia a caer en los exabruptos y las repetidas alusiones de incompetencia que le hacen sus adversarios políticos han llevado a algunos medios de prensa a compararlo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien al parecer ha logrado ya alcanzar cierta empatía.

Hijo de padres británicos pero nacido en Manhattan el 19 de junio de 1964, BoJo, como se lo apoda, regresó temprano a su país, pasó por los mejores colegios y siguió sus estudios universitarios en Oxford, donde se especializó en Literatura Clásica y Antigua.



Trabajó varios años como periodista y luego como miembro del Partido Conservador ocupó diversos cargos gubernamentales y parlamentarios, hasta llegar al de alcalde de Londres, puesto que desempeñó entre 2008 y 2016.



Muchos se preguntaron en Gran Bretaña qué llevó a May a designarlo luego como ministro de Exteriores, un trabajo en el que se necesita de diplomacia, discreción y extrema prudencia, virtudes alejadas de la personalidad pública de Johnson.



Y como para alimentar la incredulidad, el puesto le fue ofrecido dos meses después de que llamara "pajillero" al presidente de Turquía.

Esa cita fue tanto o más famosa como aquella que escribió en el Daly Telegraph en 2018, cuando señaló que las mujeres con velo islámico "se asemejan a buzones de correos".



BoJo trascendió las fronteras del Reino Unido durante la campaña del referéndum sobre el Brexit. Lideró entonces junto al conservador Michael Gove la polémica campaña Vote Leave para "recuperar el control" y lograr "el día de la independencia".



Allí fue acusado de mentir cuando prometió invertir dinero de la Unión Europea en el sistema sanitario británico. Antes, en su función de periodista, había sido despedido de un rotativo por publicar una cita que luego se descubrió como falsa.



May lo llevó entonces a su gabinete para concretar al Brexit, pero la primera ministra se vio forzada a renunciar por no haber encontrado una fórmula capaz de lograr una salida ordenada.



Esa será la misión principal de Johnson, concretar el Brexit antes del 31 de octubre.



Para eso fue elegido ahora líder del Partido Conservador y mañana asumirá al frente del gobierno.



Tiempo atrás se le preguntó a Johnson sin sentía que tenía posibilidad alguna vez de llegar al cargo de primer ministro.



Y respondió: "Creo que es más factible morir decapitado por un frisbee o encontrar vivo a Elvis en Marte".