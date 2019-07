Graciela Camaño: "Corté todo vínculo con Sergio Massa"

"Estamos en dos proyectos distintos: yo aspiro a que Lavagna sea presidente, y él que Alberto Fernández sea elegido", precisó Caamaño

La diputada Graciela Camaño, aliada del candidato presidencial de Consenso Federal Roberto Lavagna, señaló a LN+, respecto a Sergio Massa que ya no tiene relación. "Cortamos todo vínculo. Estamos en dos proyectos distintos: yo aspiro a que Lavagna sea presidente, y él que Alberto Fernández sea elegido", precisó.



La diputada agregó: "Lo conveniente es que cada uno se aboque y trabaje en lo suyo. Ahora no hablamos, pero sí después de la decisión que tomó, y no fue una decisión de él, era algo que estaba ahí. Esto también fue lo que lo hizo dudar a Lavagna en cuanto a construirse su candidatura dentro de Alternativa Federal. Y agregó: "Había muchos dirigentes del propio espacio que querían resolver de la misma manera que Massa".

Además, Camaño fue crítica respecto a las encuestas: plantea que ninguna es independiente. "Las encuestas son herramientas de trabajo interesantes, pero siempre alguien las paga. No hay ninguna encuestadora independiente", dijo, y sostuvo también que sirven para trabajar en silencio, no para difundir. "La potencia que tenga cada fuerza para transmitir el mensaje tiene que mucho que ver".