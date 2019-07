La gobernadora Vidal no descarta un debate con Kicillof, pero no será antes de las PASO

El precandidato por el Frente de Todos confirmó que quiere debatir con la mandataria pero no ve que haya predisposición por parte del oficialismo

El precandidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, confirmó su predisposición para debatir con la mandataria y precandidata a la reelección, María Eugenia Vidal pero dijo que el oficialismo "quiere hacer una campaña sin hablar del desastre que hizo".

"Por supuesto que estoy dispuesto a debatir. Pero no hay predisposición al debate por parte de María Eugenia Vidal", dijo el exministro de Economía.

Si bien desde el oficialismo no descartan un debate entre ambos candidatos, sería luego de realizarse las PASO el 11 de agosto. Desde el entorno de la Gobernadora están viendo la posibilidad de un debate con el precandidato que hoy está al frente de la mayoría de las encuestas sobre intención de voto en la provincia de Buenos Aires. Pero esto no sería hasta después de las primarias y antes de las elecciones generales de octubre.

Según Kicillof, el oficialismo y, en particular, el gobierno bonaerense "quiere hacer una campaña sin hablar del desastre que hizo" y agregó: "No pueden prometer nada porque no cumplieron las promesas del 2015".

Para Kicillof, la campaña electoral "ya empezó mal porque la gobernadora salió con los tapones de punta a ensuciar".



"El gobierno intenta asociarme con cualquier cosa con tal de ensuciarme, no tienen nada bueno para mostrar por eso atacan", consideró el precandidato a gobernador.

Para las elecciones de este año, por primera vez, los debates presidenciales serán obligatorios y ya tienen fechas pautadas (los domingos 13 y 20 de octubre), pero no reviste el mismo carácter para otras categorías como la de gobernador bonaerense.