El spot de Elisa Carrió para Horacio Rodríguez Larreta: "Hizo la revolución"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, grabó un video en el que defiende al jefe de Gobierno porteño y pide su reelección

Elisa Carrió grabó un breve spot para apoyar la reelección del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.



"Horacio ha cambiado la ciudad, la verdad que ver esa ciudad, y ver el transporte, y ver los lugares como las estaciones de Retiro, de Constitución, yo no puedo creer. Yo conocí esa Argentina distinta", empieza diciendo la diputada, que aparece sentada en el jardín de su casa de Exaltación de la Cruz.



"Yo creo que algunos pueden decir que si es de derecha, de izquierda, pero a mi no me preocupa: hizo la Revolución", afirma.





"La revolución que nadie, ni la izquierda hizo en la Argentina, que es cambiarle la calidad de vida a todos los porteños", cierra su mensaje que publicó en redes sociales bajo el lema "Sigamos entre todos transformando Buenos Aires porque #JuntosPodemosMás".



Este es el primero de una seria de videos que la diputada rodó hace algunas semanas en su chacra bonaerense.



En otro de los spots, defiende la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. "María Eugenia es lo más porque tiene valentía y decisión, ha hecho en provincia lo que no ha hecho nadie", dice a cámara.





"Pero tener esto: ustedes imagínense tener a María Eugenia y no tener a Aníbal Fernández, este ha sido el mayor milagro de la Argentina, por lo menos para mí que estaría presa", lanza irónica y luego critica a Kicillof por "firmar la impunidad para todos los españoles en la entrega de YPF".