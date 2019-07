Frigerio confía en que el campo volverá a acompañar a Macri

El ministro del Interior dijo que el campo no tiene duda de "a dónde quiere ir" y confió en que Vidal ayudará a ganar la elección

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, afirmó que el campo no tiene duda de a dónde quiere ir y adónde no quiere volver nunca más, y que la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal "va a ayudar a que Juntos por el Cambio gane la elección" de octubre próximo.

El ministro se refirió a la posibilidad de que la Mesa del Enlace de las organizaciones ruralistas se reúna con el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.

"He hablado con los representantes de la Mesa de Enlace. Me parece bien que se junten con todos y tiene que ver con un comportamiento democrático. Claramente los productores del campo o los socios que integran las distintas agrupaciones de la mesa de enlace tienen muy en claro que tipo de políticas le convienen al país y a ese sector fundamental. Yo creo que no tiene ninguna duda el campo respecto a dónde quieren ir y dónde no quieren nunca más volver".

Sobre el escenario político en la provincia de Buenos Aires, Frigerio planteó que "María Eugenia Vidal va a ayudar a que Juntos por el Cambio gane la elección. No tengo dudas. Creo que lo que ha hecho ella en la provincia de Buenos Aires en estos tres años y medio ha sido muy importante en términos de las luchas contra las mafias que se habían enquistado en el poder del gobierno de la provincia; la lucha contra el narcotráfico; las obras públicas, que desde hace años los bonaerenses no veían y que hoy son una realidad; el equilibrio de las cuentas públicas; la recuperación de un emblema, como era el Fondo del Conurbano Bonaerense para la provincia".

"Son muchas cosas que los bonaerenses van a terminar poniendo sobre la mesa a la hora de decidir quién quieren que sea el próximo gobernador de la provincia", sintetizó Frigerio.

El ministro también se refirió a la decisión del Presidente Mauricio Macri de convocar a Miguel Ángel Pichetto como precandidato a vicepresidente: "no puede ser una decisión tomada a la ligera, es una decisión trascendente para el futuro de la Argentina".

"Yo creo que es una decisión que tiene mucho más que ver con los desafíos del próximo gobierno, que con una cuestión meramente circunstancial y vinculada con lo electoral. Apuesto a que la designación de Miguel Ángel Pichetto, sea la punta de lanza de un proceso de mayor amplitud, porque yo creo que hace falta robustecer, ampliar la base de sustentación política de nuestro espacio".

Acerca de la organización de la elección y las acusaciones que hicieron desde sectores opositores al gobierno nacional, Frigerio afirmó que todo el proceso y los cambios implementados "han sido auditados por la Justicia Electoral como corresponde, que es la que en definitiva tiene que regir o controlar todo el proceso electoral. El único antecedente que tenemos nosotros es la elección de medio término del 2017, que ha sido ejemplar. Donde hemos tenido los resultados más temprano que nunca antes y donde no hemos tenido una sola denuncia por parte de la oposición".

"Ahora, con la incorporación de tecnología vamos a tener los resultados, vamos a tener mayor transparencia y mayor velocidad en el proceso de transmisión de telegramas. Nos vamos a ir a dormir todos los argentinos con seguramente el resultado ya definido", concluyó.