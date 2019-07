María Eugenia Vidal cuidó a los hijos de un diputado tras los dichos de Aníbal Fernández

Siguen las repercusiones por los dichos del ex jefe de Gabinete, quien prefiere dejar a sus hijos con el cuádruple femicida antes que con la Gobernadora

La repercusión tras la brutal comparación de Aníbal Fernández, quien dijo que prefería dejarle sus hijos al cuádruple femicida Ricardo Barreda antes que a la gobernadora María Eugenia Vidal, siguen dando que hablar y ahora un diputado del PRO y precandidato de Juntos por el Cambio subió a redes un tierno mensaje para repudiar al exjefe de Gabinete K.



Guillermo Montenegro fue tajante. ‪"Nosotros, sin dudas, te dejamos a Martina y Simón para que los cuides. Te amamos❤️❤️ María Eugenia Vidal", escribió en sus redes el hombre que aspira a ser electo intendente de Mar del Plata.

La frase la acompaña una imagen familiar, de él y su pareja Eugenia Pruzzo, dejándole sus bebés a la gobernadora bonaerense para que los cuide.

"Esta persona [por Aníbal] es una muestra de lo que significa ese pasado de odio y mentira al que no queremos volver", dijo después en declaraciones a los medios. "A Mariu la conozco desde que estaba embarazada de Pedrito y hoy ya está por iniciar la secundaria. Es una madraza. Tienen un vínculo maravilloso", indicó el precandidato a intendente de Mar del Plata.



"Genera mucho rechazo que alguien que estuvo vinculado a un gobierno donde la corrupción se tradujo en abandono, tenga estas palabras de odio hacia una mujer tan valiente y comprometida como María Eugenia Vidal que se puso al frente de una lucha sin precedentes contra las mafias y puso como prioridad mejorar la vida de los bonaerenses", agregó.



En una entrevista radial, Aníbal Fernández desempolvó una muletilla de campaña de 2015, cuando a los votantes se les preguntaba con quién dejarían a sus hijos, si con Vidal o Aníbal Fernández, principales candidatos en la elección bonaerense.

"Se acuerdan de que tenía una publicidad que decía '¿Con quién dejarías a tus hijos: con María Eugenia Vidal o con Aníbal Fernández?'. Yo sabes a quién no se los confío: ¡A ella! Después veo con el resto, por ahí se lo dejó a [Ricardo] Barreda, a ella no", lanzó sobre el odontólogo de La Plata que en 1992 mató a su esposa, hijas y suegra.



Las reacciones no tardaron en llegar. Vidal le respondió: "No contesto las agresiones. No lo hago nunca. No lo voy a hacer ahora. Es importante que uno sea quien es siempre, esté o no en campaña. Creo que habla más de quién lo dijo que de mí".



También su ex marido, Ramiro Tagliaferro, intendente de Morón, fue durísimo: "Sólo un cínico y perverso como @FernandezAnibal le dejaría sus hijos a Barreda. Yo volvería a nacer mil veces y siempre le confiaría mis hijos a @mariuvidal".



Hubo repudio generalizado del oficialismo, algunas voces del kirchnerismo (como Facundo Moyano, Matías Lammens y Ofelia Fernández) también lo repudiaron y hasta un intento del Frente de Todos para deslindarse de la representatividad de la ex mano derecha de Cristina Kirchner, espadachín verbal del gobierno K, que ahora busca ganar una banca de concejal en Pinamar.



El diputado Guillermo Montenegro, ex ministro de Seguridad porteño y ex embajador en Uruguay, fue papá de mellizos el pasado 4 de marzo a los 57 años con su pareja Eugenia Pruzzo, abogada, de 40 años.



"Se duerme menos, pero con mucha felicidad. La paternidad rejuvenece, es así. Los buscamos y esperamos mucho. Te cambian la vida. Y tienen que ver también.