Rouvier: "Fui uno de los primeros que dijo que Macri se estaba recuperando, al candidato del Frente de Todos no le gustó"

El consultor de opinión pública con experiencia de más de 25 años en política dialogó con iProfesional sobre cómo pueden definirse las PASO

El sociólogo y consultor de opinión pública Ricardo Rouvier afirma que Mauricio Macri se encuentra en recuperación, aunque sus sondeos lo ubican por debajo de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner por alrededor de cinco puntos.

En ese escenario, el experto que desde 1995 asesora a empresas, mutuales, cooperativas y políticos de todo el país, anticipa que será clave el corte de boleta en la provincia de Buenos Aires y las elecciones de los indecisos.

-A pocos días de la primera instancia electoral, ¿qué situación está observando?

-La situación general de las PASO indica lo que todos ya sabemos: existe una fuerte polarización y una afectación de las terceras fuerzas, cuyo costo principal será pagado por la fórmula de Lavagna y Urtubey, que se verá impactada debido a que se espera que apenas pase los dos dígitos. En nuestras encuestas ellos aparecen con un 9% o 10% de los votos.

-¿Y al resto de los frentes cómo le puede ir en las elecciones?

-No se esperan resultados muy diferentes en las otras fuerzas políticas, como la de Espert, que puede tener un resultado mejor del 4% en grandes zonas urbanas, como puede ser Capital Federal, la primera sección electoral del conurbano bonaerense, las ciudades de Córdoba y Mendoza. La izquierda también se verá afectada porque hay un voto en ese mismo sentido para la formula Fernández-Fernández, que no logra ser capturado justamente por la propia izquierda.

-¿Cuáles son los resultados que usted espera en las PASO?

-Con respecto al resultado de las PASO hay una gran incertidumbre, existen datos de relevamientos muy variados, pero todos coinciden que el Frente de Todos tiene mayor número de sufragios respecto a Juntos por el Cambio.

Soy muy prudente, porque hay encuestas que marcan desde un empate (como es el caso de Management & Fit) hasta diferencias que pueden estar arriba de los 12 puntos. En nuestro caso, los sondeos nos brindan una situación intermedia, de alrededor de 4% a 6% de distancia entre el primero y el segundo, pero por esa situación no vamos a publicar las últimas mediciones. Es que la intención de voto se mueve en los últimos días a raíz que los indecisos que se van definiendo. Es decir, a medida que nos vamos acercando a la fecha y la gente va tomando más conciencia sobre la polarización, el voto a Lavagna se vuelve más débil todavía.

-¿Qué conclusión lo lleva a plantear este escenario?

-Hay incertidumbre porque la mayoría de las agencias anticipan, de algún modo, una victoria del Frente de Todos en número de votos. Acá depende de la diferencia que haya para que el Gobierno no lo tome como una derrota, sino como un triunfo. Por ejemplo, eso sucedería con una distancia corta de menor a los cinco puntos porcentuales. En cambio, si es grande la distancia, o sea, superior a los 10 puntos, le resultará muy difícil al oficialismo revertirlo en octubre.

-Entonces, ¿quién puede ganar?

-Si la diferencia es de entre cuatro a cinco puntos habrá que ver la situación que será más clara o más dramática en la provincia de Buenos Aires, donde es muy finita la diferencia, algo que se verá en el corte de boleta a favor de Vidal y el resultado definitivo que haya. Es cierto que hubo una recuperación de Macri, es verdad, y lamento ser pedante, pero fui uno de los primeros que lo dijo hace unos meses, un dato que al candidato a Presidente del Frente de Todos no le gustó.-