Por qué Espert felicitó al agro y a qué sector le pidió que se ajuste

El precandidato presidencial, José Luis Espert, celebró la edición 2019 de la Rural de Palermo y felicitó al sector agropecuario que "no precisa ajuste"

El precandidato presidencial por Despertar, José Luis Espert, celebró la edición 2019 de la Exposición Rural de Palermo y felicitó al sector agropecuario que "no precisa ajuste", ya que lo que debería ajustarse es "el resto de la economía que vive del campo".



En esa línea, resaltó que "el campo no sólo exporta materias primas no elaboradas sino principalmente la agroindustria a pesar de los altísimos impuestos".



"Se celebra una nueva expo de la SRA. El campo no precisa ajuste. Los que precisan ajuste son el resto de la economía que viven del campo", manifestó Espert a través de su cuenta de Twitter.

"Felicito a los productores y sus familias por hacer el país que todos queremos (competitivo, pujante, no prebendario) y por hacer Patria", dijo Espert en mensajes donde aseguró que "el campo con su trabajo de sol a sol se mantiene a sí mismo y al resto del populismo urbano que sostienen los partidos políticos tradicionales".





"En Europa subsidian al campo porque es la base de una vida digna y libre. En Argentina quieren villas y pobreza porque es la base del populismo que mantiene a los políticos tradicionales que han destruido el país y que todavía tienen la caradurez de seguir presentándose a elecciones", manifestó el economista liberal.