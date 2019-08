Burdman: "Macri hace campaña como se debe hacer, Fernández tiene problemas de excesiva ‘porteñidad’"

El especialista en temas políticos de la consultora Analytica conversó con iProfesional sobre las estrategias de los candidatos y cómo pesa la tercera vía

En plena cuenta regresiva para las PASO, los escasos días que restan de campaña serán trascendentes para la misión que tienen las principales fuerzas políticas de sumar algunos votos más, con la finalidad de quedar mejor posicionados para la instancia general.

Con la premisa de analizar este panorama y la estrategia empleada por los principales candidatos, el politólogo Julio Burdman, fundador de la consultora Observatorio Electoral y especialista de Analytica, dialogó con iProfesional.

-A días para las PASO, ¿cómo ve el escenario electoral?

-Es un escenario polarizado a pesar de la disconformidad de una parte del electorado con las dos ofertas principales, y esto se debe, en buena medida, a los problemas que tuvo la tercera opción para constituirse como tal. En este sentido, vemos como en los últimos días un segmento de indecisos se va acomodando en función de las dos ofertas centrales, que son la de "Frente de Todos" y la de "Juntos por el Cambio", y esto se da en el marco de una campaña en la que va a haber dos planteos muy distintos, a pesar que luego, en el futuro, los que salgan ganadores de esta elección van a tener opciones restringidas, por lo tanto, sus gobiernos no van a ser muy diferentes.

-¿Y cómo evalúa la campaña que están desarrollando los candidatos?

-Más allá de esa realidad que impone el entorno, lo cierto es que las campañas son muy distintas. La de "Frente de Todos" apunta a la crítica situación económica y a proponer un gobierno con mayor sensibilidad social, con apelaciones al consumo e ingreso perdidos, pero sin hacer demasiadas promesas. Y, por otro lado, creo que "Juntos por el Cambio" propone algo mucho más agrietado, con el lema "republica o populismo" como eje ordenador y haciendo hincapié en algunas políticas públicas que estarían reforzando esa idea general. Los conceptos de inserción al mundo, seguridad, entre otros, se utilizan como si eso explicase una gran diferencia en términos programáticos.

-En términos numéricos, ¿quién tiene más ventaja?

-Se encuentra muy pareja esta elección, creo que "Juntos por el Cambio" parte con la ventaja de ser oficialismo y "Frente de Todos" parte con la ventaja de que el gobierno tiene una evaluación negativa de la economía por parte de la opinión pública, y esa es usualmente la variable principal a la hora de definir por qué y cómo votar. Sin embargo, me parece que dada la elección dividida en tres instancias y con una serie de juegos estratégicos en el medio, es difícil de predecir el resultado. Es decir, se podría predecir qué podría ocurrir en la primaria, pero es más difícil de saber cómo se definirá todo en esta serie de tres "juegos".

-Qué cambios políticos está viendo y quién sale favorecido de ello?

-El principal cambio es que la oferta política tomó nota de que Argentina está en una situación crítica y que los candidatos tuvieron que reforzarse no sólo para ganar las elecciones, sino también para demostrar capacidad de poder gobernar a futuro. Creo que en Juntos por el Cambio la incorporación de Pichetto responde a esta lógica, mucho más de gobernabilidad que electoral. Y, al mismo tiempo, Macri está apostando mucho al sostén internacional para demostrar fortaleza, y ahí aparecen cosas como la visita de Mike Pompeo (Secretario de Estado de los Estados Unidos) o el acuerdo Unión Europea-Mercosur, mostrándolo como un logro del gobierno pese a que es un proceso que lleva 20 años. Es decir, todos los mensajes del oficialismo apuntan a distender la ansiedad local por el dólar, la inflación y la posibilidad que la economía no termine de enderezarse o, directamente, no se enderece. Por el lado de Fernández-Fernández la apuesta no es esa, sino mostrar fortaleza local, poder electoral, apoyo social, apoyo federal por parte de los gobernadores, el peronismo unido.

En ese marco, en esa suerte de fortalecimiento de las dos coaliciones es que se comieron a la opción de Lavagna y está el esfuerzo claro de Macri por lesionar todo tipo de oposición por derecha. Ahí, por un lado, está la absorción de Olmedo, el intento de desplazamiento de Espert y cierta movida para que no pueda desplegarse la campaña de Gómez Centurión, que también evita una suerte de amenaza. Me parece que los dos partidos principales hicieron bastante fuerza para evitar que se forme una tercera opción.

-Antes describió la estrategia en las campañas políticas de los principales candidatos. ¿Qué evaluación personal hace sobre las mismas?

-Creo que las campañas están corriendo por registros distintos. Me parece que la de Juntos por el Cambio es más moderna y está más orientada a la confrontación, con este eje de "república o populismo". Me parece que la campaña, en ese sentido, va a tender subir de tono en la retórica. Una de las características es que los partidos se moderaron desde el punto de vista programático pero la retorica sigue siendo muy inflamada, algo que tiene que ver con la tonalidad y la forma que se hace campaña y comunicación política en estos tiempos.

-¿Y la de los Fernández?

-Creo que la campaña de los Fernández tiene algunos problemas, como consecuencia de una excesiva "porteñidad" del candidato y de aquellos que lo rodean, pero me parece que va corrigiendo un poco parte de ese planteo inicial hacia una búsqueda de mayor empatía con los votantes y los problemas. El tono que busca imprimirle es el de la sensibilidad socieconómica y de mostrar a un Fernández que no puede prometer porque sabe que se viene un futuro complicado, pero que se acerca a ese argentino o argentina golpeado por la inflación, la perdida de los ingresos y todo lo que hoy tiene de malo la sociedad. Por otra parte, Macri está reivindicando algunas políticas y está tratando de explicar que él, a pesar de la falta de éxito, es el que entiende cómo hacer para sacar al país adelante. Es una operación difícil de lograr, y si logra comunicar ese mensaje, más allá de la cuestión del rechazo a la oposición, sería muy meritorio porque la verdad es que no es fácil de explicar.

-¿Qué candidatos aprovecharon mejor su campaña y se posicionaron mejor?

-Veo una superioridad técnica por parte de Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio, creo que están haciendo campaña como se debe hacer, porque es de manera mucho más profesional, atendiendo a la forma que se hace estrategia política actualmente, con un buen manejo de la segmentación de los mensajes y de los discursos. Da la impresión que se está haciendo una campaña con mayor información y que está basada en que los candidatos tratan de adaptar sus mensajes a la receptividad del público. En ese sentido, me parece que Frente de Todos tiene una campaña más modesta, que posiblemente se explique por la falta de recursos, que obviamente el oficialismo desde el Estado tiene más porque en las campañas lo principales recursos humanos y técnicos provienen del propio gobierno.

Además, puede haber cierto conservadurismo conceptual del peronismo acerca de cómo se hace campaña. Por ejemplo, que se hayan burlado varios referentes de la oposición de la forma algo "enlatada" de la que hace campaña la gobernadora bonaerense, llamándola "María Eugenia Virtual", da cuenta de esta idea. En cambio, el peronismo apela a la cuestión socioeconómica y al bolsillo de los votantes, la convicción acerca de la importancia de las redes de militancia y organización partidaria como eje de la campaña electoral. Dentro de su enfoque, Alberto Fernández está teniendo algunos logros y transmitiendo algunas ideas, pero la concepción de esta fuerza es un poco más antigua sobre cómo se comunica en las elecciones presidenciales.

-Hablaba de la pérdida de fuerza que tuvo la tercera vía, ¿cómo puede influir en las elecciones?

-De alguna forma, tanto "Frente de Todos" como "Juntos por el Cambio" están logrando éxito en su construcción político electoral. En cambio, el proyecto de la tercera vía creo que es el gran ausente ya que no se logró consolidar. A punto tal que el fenómeno Espert puede llegar a desplazar a Lavagna en muchas partes del país a un cuarto lugar. Y si Espert logra convertirse en el tercero, por lo menos en los distritos grandes, va a tener un efecto sorpresa importante y ese puede ser el gran problema que deba enfrentar el oficialismo, porque el electorado de él va a estar muy entusiasmado con apoyarlo en las generales y recién en una posible instancia de balotaje se inclinarían por Macri. Es decir, no se preparan para abandonar a su candidato entre las PASO y las generales. Quizás lo mismo ocurra para el votante de Gómez Centurión y el que apoya a Del Caño.

En resumen, dado que muchos de estos candidatos anti sistema van a reunir más de 10 puntos en total, no sé hasta qué punto están dispuestos a migrar hacia alguno de los dos candidatos dominantes en octubre.

-¿Qué cosas pueden definir las PASO?

-Las PASO ya están jugadas y no creo que aparezca algún elemento nuevo porque los ejes ya están desplegados, por lo tanto, el interrogante tiene que ver a cómo se pueden realinear las cabezas de los votantes entre la transición de las PASO y las generales. Y, obviamente, a cuánto pueda sacar Alberto Fernández. Si él obtiene 42% en las PASO, significa que si mantiene su caudal de votos en la elección general, y sin muchas innovaciones, puede llegar a ganar en octubre.