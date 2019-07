"Cristina Kirchner fue una oportunidad perdida"

María Eugenia Vidal definió al precandidato a gobernador por el Frente de Todos en la provincia, Axel Kicillof, como "un adversario"

La gobernadora María Eugenia Vidal se refirió a diversas cuestiones de la coyuntura política del país: "Ser valiente no es no tener miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo". Vidal contó que a sus hijos les repite esa frase cada vez que se enfrenta a las mafias de la Provincia, y se mostró preparada para volver a asumir una nueva gestión.



"No siento que estoy en campaña", dijo Vidal. "Las decisiones más difíciles las tuvo que tomar Mauricio", agregó. Asimismo, expresó que los bonaerenses realizaron un gran esfuerzo durante toda la gestión de Cambiemos pero que pronto, después de octubre, vendrá una etapa de producción en la Provincia. "Las encuestas siempre son una foto, lo importante es el poder de la gente que va a votar", señaló a LN+ sobre las diversas encuestas que circulan con la intención de voto de los argentinos.



Al momento de referirse a la oposición la gobernadora mencionó a la expresidenta Cristina Kirchner como "una oportunidad perdida", mientras que al precandidato a gobernador por el Frente de Todos en la provincia, Axel Kicillof, lo definió como "un adversario". Para Macri y su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, solo hubo elogios: "Macri es un líder y Pichetto un valiente".

Más tarde, ahondó en la difícil situación económica que atraviesa el país y admitió que sabe que no es fácil llenar la heladera y que es consciente de la realidad que se vive en la Argentina porque recorre los barrios.

"Soy consciente de las dificultades que han tenido las pymes, los comercios, que es difícil para algunos argentinos llegar a fin de mes por el impacto de la inflación", expresó. En ese sentido, mencionó las diversas políticas que implementaron desde el oficialismo para paliar la crisis, como el plan Ahora 12.



Luego, la gobernadora se refirió a la polémica frase que pronunció Cristina Kirchner hace unos días, al decir que "con la comida Argentina está igual que Venezuela". Vidal respondió: "Creo que las mejores respuestas se la dieron los venezolanos que viven hoy en la Argentina y que tuvieron que irse con dolor de su país porque hacían 12 horas de cola para obtener un alimento (...) No son situaciones comparables porque hoy Venezuela vive una dictadura".



"Me parece doloroso desconocer que no son situaciones comparables", agregó. Se refirió entonces al registro que realizó la expresidenta de Chile Michelle Bachelet sobre la situación de crisis en Venezuela y a las declaraciones que realizó el expresidente de Uruguay Pepe Mujica para validar su opinión.



Para Vidal, luego de casi cuatro años de "esfuerzo" en la Provincia, después de octubre vendrá una etapa de producción y de trabajo: "En la Provincia viene la etapa de la producción, viene la etapa de producir, trabajar y generar más trabajo, no pensando en un trabajo en el corto plazo sino en un trabajo de futuro, cuando ponemos robótica y programación en escuelas y jardines públicos de la provincia estamos pensando en nuestros hijos".



"Si Axel Kicillof es elegido voy a hacer todo lo posible para que le vaya bien", dijo después sobre el precandidato y exministro de Economía del kirchnerismo. "Tendré que hacer una autocrítica si no me eligen los bonaerenses (...) Pero sé que volviendo atrás no hay nada bueno".



Días atrás el exjefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández expresó que preferiría dejarle sus hijos al femicida Ricardo Barreda antes que a la gobernadora Vidal. La frase fue repudiada por kirchneristas y macristas. Vidal contó ahora que afortunadamente sus hijos estaban de vacaciones al momento en que la frase salió a la luz y que por teléfono no hablaron del tema.



"Lo hablaremos cuando vuelvan, ojalá no lo hayan escuchado, pero si la escucharon es difícil para la familia, para mis padres, mis hijos, mi hermano, ellos no hacen política, nunca la hicieron y a veces son declaraciones que lastiman más a la gente que uno quiere que a uno mismo", señaló. "Eso habla mucho más de él que de mí y de una provincia de 28 años a la que creo que los bonaerenses no quieren volver".



El precandidato Kicillof señaló hoy que en el país se vive una crisis alimentaria de la cual Vidal no se hace cargo en la Provincia. "Alimentación es algo que tiene que hacer la gobernadora, ¿por qué no lo hace? Porque si lo hiciera estaría denunciando de alguna manera el gran desastre que hay a nivel alimentario en la Provincia", apuntó el exministro. La gobernadora contestó: "Prefiero hablar de hechos: en los hechos, cuando llegué a la Provincia, no solo no se sabía cuánto hambre había porque el Indec estaba intervenido y no daba estadísticas ciertas sino que esa provincia a la que yo llegué tenía la ventanilla de los programas alimentarios cerrada desde 2011".



Y enfatizó: "Durante cuatro años el kirchnerismo no inscribió a una sola persona que lo necesitara. Pero aún peor, aquellos que ya recibían el programa nunca habían recibido una actualización por inflación y además hacía seis meses que no cobraban una tarjeta para comprar comida. Hablo de 300.000 familias".



Según la gobernadora, hoy el programa se llama Plan más vida y está abierto en todas las municipalidades. "Cualquier bonaerense que se sienta en dificultad puede acercarse a la ventanilla de su municipio y pedirlo, porque no hay límite".