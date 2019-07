María Eugenia Vidal: "Estoy acostumbrada a correr de atrás, en 2015 nadie pensaba que podía ganar"

La gobernadora María Eugenia Vidal se ampara en la lucha contra el narcotráfico y la obra pública para revertir los números en contra

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal opinó sobre las encuestas que la dan abajo de Axel Kicillof en la Provincia e hizo un paralelismo con los números de 2015, cuando también estaba detrás del candidato K Aníbal Fernández y terminó ganando la elección.



"Estoy acostumbrada a correrla de atrás, en el 2015 nadie pensaba que podía ganar la elección. En 2017 también se dudaba de que los bonaerenses nos iban a dar su voto de confianza. Y hoy también hay dudas", indicó Vidal en una entrevista con América Noticias.



Sin embargo, la gobernadora dijo que apuesta al "vínculo" con los bonaerenses para revertir la tendencia: "Yo apuesto a ese vínculo que construimos, sé que hay mujeres que nos vieron ir a sus barrios con la topadora para derribar un búnker narco".



Además, la mandataria provincial se ampara en su gestión en la obra pública, uno de los bastiones del macrismo. "Lo que hicimos es más de una obra por día, y las hicimos en tres años y medio, en una provincia que estaba quebrada. Y cuando termine la gestión van a ser más de dos obras por día".

De acuerdo con las últimas encuestas, la gobernadora se encuentra entre dos y seis puntos debajo de Axel Kicillof. Un sondeo de la consultora Synopsis indica una intención de voto de 42,3% para el candidato kirchnerista contra el 40,5% de Vidal. En tanto, la encuestadora Analogías se sumó a la discusión e informó que Vidal le descontó cuatro puntos a Kicillof y quedó a seis.



Si bien la gobernadora hace referencia a la lucha que dio contra el narcotráfico como una de sus banderas, opinó que no es el momento para hablar sobre la despenalización de la marihuana.



"Hoy, como está la droga en la Argentina, no es el momento para dar ese debate. Entiendo que pueda haber sectores que tengan libertad de decidir o fumarse un porro, en un nivel socioeconómico distinto... Pero cuando voy a los barrios más pobres el mensaje tiene que ser uno solo: la marihuana, como el alcohol y el paco, son drogas de inicio. Mientras la droga siga acechando a nuestros pibes más vulnerables, entonces no estamos listos para dar ese debate".